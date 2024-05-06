跨國組合平衡基金 抗市場波動

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跨國組合平衡基金績效

近期金融市場波動頻頻，市場法人表示，波動放大使投資操作難度提升，但考量全球經濟狀況仍屬有撐，後續投資亦將回歸基本面，且年內仍具降息可能性，風險性資產仍有表現機會，建議透過具有跨資產、跨市場配置特色的跨國組合平衡基金來因應。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳分析，全球經濟動能均優於市場預期，3月全球製造業PMI升至50.6，美國、歐元區下滑，日本、新興市場與大陸製造業PMI回升。從全球製造業PMI先行指標來看，新訂單與新出口訂單上升，未來產出預期則維持在高位；全球服務業PMI升至52.5，美國以外市場指數同步回升，歐洲連續兩個月回升，服務業動能較製造業來的強勁。但3月美國CPI數據超出預期，核心服務價格呈現僵固，聯準會需要看到同樣或更長時間通膨降溫的證據，即通膨呈現降溫走勢才能具備降息信心，故市場也調整對於聯準會降息時間點的預期。

近期金融市場波動度增加，除經濟數據變化，地緣政治的不確定性式額外的新增變數，也令股市短線進入整理格局，長期來看，地緣戰爭對於金融市場趨勢的影響性多為短暫，且經濟增長狀況與企業獲利表現仍有撐，中長期表現仍不看淡。現階段投資布局包括美股、台股仍可持續留意，收益資產方面，屬性穩健又具有高息特性的券種如金融債、優先順位非投等債等可關注。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳指出，短期股市仍承受來自市場情緒轉趨保守的修正壓力，但長線來看經濟基本面成長無虞，想降低資產曝險程度但不想錯過企業獲利成長契機的投資人，可考慮同時納入股票、債券、掩護性買權的多重資產基金，除保有參與優質企業成長的機會，雙向配置非投資級與投資級債，也能平衡違約風險與債息殖利率。

搭配掩護性買權收取權利金，打造股債多元現金流，建議趁市場震檔之際逢回伺機布局，可望兼顧風險控制與提高投資效率，不失為美國聯準會實現降息之前，因應多變市況的核心標配。