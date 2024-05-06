野村00944 兼顧股息、報酬

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野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）於4月29日正式成立，結合「趨勢動能」與優化的「高股息」篩選標準，成為新一代的高股息投資顯學，臺灣趨勢動能高股息指數導入市面獨特的股利資優生與股利潛力股，加上「動能」與「股利」雙指標，從市值前300大上市櫃公司，篩選出夠大、流動性高、有獲利、永續，並符合「強勢」與「高息」的50檔精選成分股，透過「動能指標」聚焦股價處於正向趨勢動能的強勢股，兼顧股息與價格總報酬，以避免落入追當前高息但犧牲未來息收與成長性的問題，同時採用獨特的「股利指標」，發掘目前及未來均有能力持續配發豐沛股利的公司。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，所謂的「動能指標」是採用還原收盤價占最近52周還原收盤價最高點之比例，愈高代表該個股的股價表現愈強勢，以期選出具備正向「趨勢動能」的強勢股。在「股利指標」方面，追蹤指數除了定期於每年5月股東會旺季調查「確定股利率」以網羅股利資優生，並會在11月透過創新的「預估股利」來提前卡位股利潛力股。成分股每年5月及11月定期調整二次，以確保持股維持動能，同時也符合高股息的要求。根據統計，透過每年兩次與眾不同的篩選流程，精選出來的50檔成份股在入選後6個月表現可謂領漲抗跌，亦即當大盤上漲時，入選成份股平均有82％會續漲、延續強勢高息股的向上趨勢動能，若遇大盤下挫時，追蹤指數則在往後6個月期間表現抗跌、甚至逆勢上漲。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，這次推出首檔結合「趨勢動能」與優化「高股息」，從篩選流程的本質上做出市場區隔與進化，成為新一代高息股的投資新顯學。

00944「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」預定於5月9日掛牌，採月配息，預計7月首次除息，發行價為15元，有助輕鬆養成「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學，滿足投資人追求成長與收益兼具的需求。