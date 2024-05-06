宏泰人壽保障原住民、新住民保戶權益

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依據2024年4月內政部移民署所發布「外籍配偶人數與大陸（含港澳）配偶人數統計表」顯示，自民國76年1月至今年3月底，外裔及外籍配偶、大陸及港澳地區配偶等新住民人口已突破59.5萬人；有鑑於新住民及非本國籍人士在台居住人數逐年增加，宏泰人壽在公平待客原則下，將其納入金融友善擴大服務對象，同時也包含新成年人、原住民、低收入戶、非自願性失業等金融弱勢族群，不僅維護其應有之權益，並且確保在保戶服務過程中皆能被友善、平等地對待。

隨著新住民及非本國籍人士在台居住人數逐年增加，宏泰人壽看見此一族群在金融保險方面的需求，故於今年公平待客持續發展計畫中，將金融友善服務範圍再擴大，並致力為其提供差異化服務。

宏泰人壽保全部協理丁淑珍表示，新住民是台灣的新力量，各方面都應該受到友善、平等的對待，因此宏泰人壽在保單售後服務方面，將全力提供新住民必要的協助。

丁淑珍說，許多新住民保戶口語溝通沒問題，但無法順暢閱讀中文，為了避免語言隔閡產生誤解，為新住民以及非本國籍人士提供保單售後服務時，將盡量不使用艱澀用語，以其可理解的方式說明並放慢語速，在互動的過程中，也將反覆提醒理解與否，必要時將連繫家人處理或通知業務代表前往協助。

宏泰人壽擴大金融友善服務範圍，不僅是新住民及非本國籍人士，也包含新成年人、原住民、低收入戶、非自願性失業等金融弱勢族群，依不同族群的需求，提供切合所需的差異化服務。