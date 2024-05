新聞提要■美國教師薪資30多年未見調漲,造成教師不斷流失,美國多州有意提高待遇,盼能挽留人才和吸引新血。

精句選粹■Now, some lawmakers are championing new pay mandates to force the issue, amid elevated teacher-turnover rates and a decline in people training to become teachers.

美國教師薪資凍漲超過30年,造成教師流動率愈來愈高,也削弱人才投身杏壇意願。美國多州擬立法提高教師薪資,防止教師出走和吸引新血。

雖然美國各州挹注了更多的經費到公立學校,但自1990年以來,全美教師的平均薪資幾乎文風不動,因為新增的教育資金多半用來增聘職員、支付健保和退休金等開銷,而不是用來改善教師薪酬。

調升教師薪資一直是政客拉攏選民的熱門政見,但30多年來教師薪酬未見改善。鑑於教師流動率攀升,以及願意執教鞭的人才減少,部分議員支持新立法為教師加薪,盼能阻止人力流失。

教師薪資低落引關注

南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)日前簽署新法,制定教師最低薪資4.5萬美元,並且將隨著通膨調整。

南達科他州議員文海遜(Tony Venhuizen)參加法案簽署儀式時表示,「如果想要吸引優秀教師和讓他們留任,就必須要支付相對應的報酬。當州政府向學校投入經費時,便是希望教師能夠受惠。」

阿肯色州去年將教師起薪調整為5萬美元,並保障每位教師每年至少加薪2,000美元。田納西州和馬里蘭州提出教師最低薪資分別為5萬和6萬美元,預計2026年生效。

除此之外,考慮為教師加薪的州還包括阿拉巴馬州、愛荷華州、密蘇里州、南卡羅來納州和維吉尼亞州等。

愛荷華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)提案將新進教師的最低薪資調高至5萬美元,有12年經驗的資深教師起薪6.2萬美元,相較之下,2021年愛州新教師的起薪僅有3.9萬美元。

教師薪資低落的問題也引起華盛頓關注,美國總統拜登在國情咨文演說時呼籲調升教師薪資,民主黨國會議員先前曾經推出相關法案,計劃將全美教師的起薪調高至6萬美元,但該法案迄今仍未獲得太大的關注。

起薪4.3萬美元 難抗通膨

美國2021/22年公立學校教師的起薪為4.3萬美元,但各地差異頗大。提高最低薪資雖然能為部分教師大幅加薪,但通膨卻可能吃掉調薪。

公立學校教師整體平均薪資為66,397美元,經通膨調整後與1990年的薪資水準相當,而私立學校教師的薪資通常不如公立學校。近年美國通膨直線躥升,意味著教師的薪資嚴重縮水。

相較之下,其他具備大學學歷的勞工薪資長期呈現上升趨勢。雖然教師享有暑假,但公立學校老師的薪水遠遠低於其他專業人士。

伍德(Cynda Wood)二年前辭去肯塔基州的高中歷史教師一職,因為工作繁重而且薪資微薄。她表示,「把教育說成使命是因為不想給教師合理的薪水。」

經濟學家表示,從薪資和工作條件來看,民眾對教職的興趣下降並不令人意外。加州大學柏克萊分校經濟學與公共政策教授羅斯坦(Jesse Rothstein)指出,「人才不願投入教育界,美國目前確實遇到難題。」

此外,疫情掀起遠端工作模式,教師不像其他工作可以彈性安排上班時間和地間,也降低教職的吸引力。