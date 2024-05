新聞提要■根據一項調查顯示,美國民眾認為想過舒適無憂的退休生活,至少需要146萬美元。然而這筆數目與他們為退休而儲蓄金額88,400美元相比,有如天壤之別。

精句選粹■U.S. adults believe they will need $1.46 million to retire comfortably.

佩恩(Eric Payne)是一位37歲的單親父親,育有兩個兒子。雖然他的薪水還算不錯,約在8萬美元左右,但在扣除基本生活開銷後,所剩資金少得可憐。他無奈的說,面臨沉重的生活財務壓力,使得他暫時無法為未來退休計畫進行儲蓄。

750以上勞工暴增

根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)預估,未來十年美國勞動市場年齡在75歲以上的勞工人數將近翻倍,在銀髮海嘯不斷逼近,也讓退休財務規劃變得更重要。

長期以來,美國的退休金制度主要由三層支柱所支撐。它分別是年金計畫、社會安全福利和由僱員、僱主共同繳費建立起來的退休計畫(401K)。如今情況已經有所改變。

年金計畫幾乎已經名存實亡。1980年代中期,約有半數的民間機構員工參與這項計畫,不過到了2022年,該比重已銳減到只有15%。

根據美國社會安全局的調查,社會安全金是目前主要的退休金來源,它為超過四分之一的老年人提供高達9成收入。

但社會安全信託基金如今卻面臨龐大赤字,如果不進行干預,到2030年代中期恐將用罄。然而國會兩黨議員針對如何解決這個問題,直到今日仍僵持不下。

至於由僱主、僱員共同繳費建立起來的退休儲蓄計畫401K,雖有68%的民間企業員工可以使用,然而真正參與者只有50%。

貝萊克集團(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)日前在給投資者的信函中警告,除非企業領袖與政治家開始進行「組織性與高層次的努力」,來重新思考美國的退休問題,否則他們將面臨將讓年輕一代與資本主義和政治疏離的風險。

他在信函中提到,「難怪年輕一代,千禧一代和Z世代,在經濟上如此焦慮。

他們認為我的世代-嬰兒潮世代的財務無虞情況,已對他們後來世代造成傷害。就退休問題上,他們的說法是正確的」。

美國民眾之所以對退休後的經濟生活感到異常憂心,是他們認為退休所需的金錢已遠超出他們目前擁有,而且在通膨升溫下,這筆資金可能比以前還要更高。

根據西北互助公司(Northwestern Mutual)發布的2024年《規劃與進展研究》報告指出,美國成年人認為他們需要約146萬美元,才能過著舒服安穩的退休生活。該金額比去年增加了15%,幾乎是同期通膨的5倍。

然而不幸的是,美國民眾的實際退休儲蓄卻遠遠不夠。根據該報告表示,民眾為退休的儲蓄金額平均為88,400美元,比2021年所創的98,800美元五年高峰足足減少逾1萬美元。在所有年齡層方面,受訪民眾認為他們需要退休的資金與他們實際儲蓄之間存在極大的落差。

物價飛漲推升魔法數字

西北互助公司執行長戈克哈萊(Aditi Javeri Gokhale)表示,民眾想過舒適退休生活的「魔法數字」已飆升到歷史新高,同時間他們的目標與儲蓄進展的差距也是前所未見的大。他認為物價飛漲,提高民眾對退休儲蓄的期望。

紐約社會研究新學院經濟學家吉拉度希(Teresa Ghilarducci)也提到,「魔法數字」的增加,凸顯民眾對於退休生活的焦慮已經高出他們的退休規劃。她說「對於退休的憂心已攀升到新高」,特別是醫療保險與長期照護的沉重支出,更令美國民眾憂心不已。