隱形的殺手-極端高溫

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新聞提要■極端氣候中，極端高溫的殺傷力普遍被低估，因此被稱作「隱形的殺手」，新型職業CHO因此誕生，帶頭應對高溫帶來的風險。

精句選粹■Heat is the leading weather-related killer in the U.S. Data from the Centers for Disease Control and Prevention showed that more than 1,700 deaths were the result of heat-related causes in 2022, roughly double the toll of five years prior.

極端高溫成為美國天災中的頭號殺手，根據國家氣象局及疾病管制與預防中心（CDC）資料統計，過去30年來，美國每年因高溫造成的死亡人數，比颶風和龍捲風還多。其中，2022年就有超過1,700人因酷熱相關死亡，大約是五年前死亡人數的2倍。然而研究人員表示，這些數據可能只是保守估計。

根據官方定義，「極端高溫」為夏季溫度（或高溫和濕度）明顯高於平均值。此外，老年人、幼兒和慢性病患者為熱相關疾病的高危險群，症狀包括熱衰竭、中暑和心血管疾病。然而，年輕人和健康的人也會受到高溫影響健康狀況，據統計，有超過五分之一的與高溫相關的死亡發生在15至44歲的美國人中。

專家籲重視高溫議題

近年來，多地政府派任所謂首席高溫長（Chief Heat Officer ,CHO），協助當地居民做好準備，以應對日益嚴重的高溫氣候。擔任聯合國人類住區計劃全球CHO的米里維利（Eleni Myrivili）接受CNBC訪問時表示，外界稱極端高溫為「無聲殺手」。

儘管如此，米里維利坦言，極端高溫議題經常被忽略，因為它缺乏屋頂被掀開或街道淹成河流的戲劇性結果。她表示，「我打從心底相信，高溫將成為我們未來十年要面對的首要公共衛生挑戰，並且現在需要為此做好準備。」她也強調，「我們更是需要將其作為優先項目。」

在美國的邁阿密，吉爾伯（Jane Gilbert）是全球首位正式擔任CHO的人，自2021年起負責管理佛羅里達州人口最多的邁阿密戴德郡。其CHO職位由美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）洛克斐勒基金會復原力中心（Arsht-Rock）設立。

邁阿密是美國南部的沿海大城市，同時也因為容易受到海平面上升和颶風的影響而聞名於世界。此外，邁阿密在一年中就有半年的時間，氣溫幾乎天天都超過32.2℃，對於當地的戶外工作者來說是特別嚴重的問題。

倡議行動應對熱島效應

為了協助當地270萬人口為極端氣候風險做準備，吉爾伯率領團隊試圖以經濟實惠的方式為房屋和社區降溫，以應對所謂的「熱島效應」，也就是開發城市的氣溫遠高於比附近的農村地區。

目前相關措施包括針對已知風險最高的地區進行大規模倡議活動，聯手國家氣象服務和緊急管理團隊，以更新高溫警報。該組織並在社宅安裝1,700台高效能空調，在民眾可負擔的住宅也擁有能源效率優良的降溫系統，涵蓋涼爽的太陽能屋頂，以降低公用事業成本。吉爾伯表示，「我們希望在幫助大家應對高溫的同時，解決其根本原因。」

倡議行動不盡然容易，吉爾伯坦言，「我們的空調普及率相對較高，但是隨著氣溫不斷上升，電費隨之也飛漲。同時，我們還調漲電費，而空調可能就占了電費一半以上，因此人們會在溫度和麵包之間做出抉擇。」