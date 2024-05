隱形的殺手-極端高溫

新聞提要■極端氣候中,極端高溫的殺傷力普遍被低估,因此被稱作「隱形的殺手」,新型職業CHO因此誕生,帶頭應對高溫帶來的風險。

精句選粹■Heat is the leading weather-related killer in the U.S. Data from the Centers for Disease Control and Prevention showed that more than 1,700 deaths were the result of heat-related causes in 2022, roughly double the toll of five years prior.

極端高溫成為美國天災中的頭號殺手,根據國家氣象局及疾病管制與預防中心(CDC)資料統計,過去30年來,美國每年因高溫造成的死亡人數,比颶風和龍捲風還多。其中,2022年就有超過1,700人因酷熱相關死亡,大約是五年前死亡人數的2倍。然而研究人員表示,這些數據可能只是保守估計。

根據官方定義,「極端高溫」為夏季溫度(或高溫和濕度)明顯高於平均值。此外,老年人、幼兒和慢性病患者為熱相關疾病的高危險群,症狀包括熱衰竭、中暑和心血管疾病。然而,年輕人和健康的人也會受到高溫影響健康狀況,據統計,有超過五分之一的與高溫相關的死亡發生在15至44歲的美國人中。

專家籲重視高溫議題

近年來,多地政府派任所謂首席高溫長(Chief Heat Officer ,CHO),協助當地居民做好準備,以應對日益嚴重的高溫氣候。擔任聯合國人類住區計劃全球CHO的米里維利(Eleni Myrivili)接受CNBC訪問時表示,外界稱極端高溫為「無聲殺手」。

儘管如此,米里維利坦言,極端高溫議題經常被忽略,因為它缺乏屋頂被掀開或街道淹成河流的戲劇性結果。她表示,「我打從心底相信,高溫將成為我們未來十年要面對的首要公共衛生挑戰,並且現在需要為此做好準備。」她也強調,「我們更是需要將其作為優先項目。」

在美國的邁阿密,吉爾伯(Jane Gilbert)是全球首位正式擔任CHO的人,自2021年起負責管理佛羅里達州人口最多的邁阿密戴德郡。其CHO職位由美國智庫大西洋理事會(Atlantic Council)洛克斐勒基金會復原力中心(Arsht-Rock)設立。

邁阿密是美國南部的沿海大城市,同時也因為容易受到海平面上升和颶風的影響而聞名於世界。此外,邁阿密在一年中就有半年的時間,氣溫幾乎天天都超過32.2℃,對於當地的戶外工作者來說是特別嚴重的問題。

倡議行動應對熱島效應

為了協助當地270萬人口為極端氣候風險做準備,吉爾伯率領團隊試圖以經濟實惠的方式為房屋和社區降溫,以應對所謂的「熱島效應」,也就是開發城市的氣溫遠高於比附近的農村地區。

目前相關措施包括針對已知風險最高的地區進行大規模倡議活動,聯手國家氣象服務和緊急管理團隊,以更新高溫警報。該組織並在社宅安裝1,700台高效能空調,在民眾可負擔的住宅也擁有能源效率優良的降溫系統,涵蓋涼爽的太陽能屋頂,以降低公用事業成本。吉爾伯表示,「我們希望在幫助大家應對高溫的同時,解決其根本原因。」

倡議行動不盡然容易,吉爾伯坦言,「我們的空調普及率相對較高,但是隨著氣溫不斷上升,電費隨之也飛漲。同時,我們還調漲電費,而空調可能就占了電費一半以上,因此人們會在溫度和麵包之間做出抉擇。」