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新聞提要■氣候變遷造成可可和咖啡價格攀升，專家示警，未來這些軟性商品價格可能上漲。

精句選粹■Global prices for cocoa and coffee are surging as severe weather events hamper production in key regions, raising questions from farm to table over the long-term damage climate change could have on soft commodities.

極端氣候侵襲全球可可和咖啡的主要生產地，造成這些「黑金」商品價格狂飆，部分巧克力和咖啡大廠大喊吃不消，打算將額外增加的原物料成本轉嫁給消費者。

栽種可可和咖啡樹需要特定的氣溫、水和土壤條件，如今熱浪、暴雨和乾旱等極端氣候事件愈來愈頻繁，可可和咖啡的收成大受衝擊，連帶影響市場供給量，偏偏全球消費者對這些珍品的需求有增無減。

盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略部門主管韓森（Ole Hansen）表示，大多發生在南半球的不利氣候條件，已造成多種大宗商品價格暴漲。

可可與咖啡價格急速飆高，對全球可可與咖啡製造商構成威脅。瑞士食品大廠雀巢（Nestle）發言人表示，去年只能將一小部分可可成本上揚轉嫁給消費者，由於可可價格不斷走高，未來勢必得調漲售價。

全球製造商獲利受衝擊

義大利咖啡製造商Lavazza去年營收雖超過30億美元，但示警咖啡豆價格躥揚將打擊獲利，羅布斯塔和綠咖啡豆的漲幅又格外可觀。

瑞士巧克力大廠瑞士蓮（Lindt＆Sprungli）在2023年業績的法說會表示，天氣和氣候狀況都是全球可可豆短缺和價格一飛沖天的主因，公司被迫調漲產品售價，倘若可可豆的價格持續盤旋在歷史高點，今年和明年可能都得進一步漲價。

美國最大巧克力製造商好時（Hershey）執行長芭克（Michele Buck）在2月指出，可可價格衝上歷史高點將抑制今年的獲利成長，好時打算運用所有可行的工具來因應可可成本上揚，包括調漲定價。

全球70％的可可產自西非，可可生產大國象牙海岸和迦納今年產季的收成預料十分慘澹，因為聖嬰現象捲土重來讓當地經歷暴雨和熱浪。

DBRS晨星分析師表示，可可樹飽受去年底的暴雨襲擊，氣溫衝高又加重損害。豪雨讓路況變得相當糟糕，阻礙可可豆運送至出口港口。

咖啡期貨創一年半最高

國際可可組織（ICCO）在最新月報表示，2023/24產季全球可可供應缺口將擴大至37.4萬公噸，較前一季的7.4萬公噸大幅增加。全球可可供應預計較2022/23產季減少將近11％，至444.9萬公噸。

國際可可組織指出，產量大幅萎縮預期主要來自可可生產大國，當地受到不利氣候條件和病蟲害的影響。BMI大宗商品分析師柯亞蒂（Lucrezia Cogliati）表示，可可樹對氣候格外敏感，需要非常特定的條件才能生長，也特別容易受極端天氣事件影響。

供給憂慮造成可可價格近一年來翻漲逾3倍，單單3月便暴漲49％，目前已升破每公噸11,000美元。晨星表示，消費者最終將面臨巧克力漲價，產品的可可含量降低，或是產品縮水。

在此同時，東南亞遭逢嚴重乾旱，越南和印尼的情況又格外嚴峻，造成咖啡產出萎縮，影響產出和全球出口。阿拉比卡咖啡期貨3月漲幅達17％，至每磅2.16美元，創下2022年10月以來最高紀錄。