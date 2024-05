新聞提要■氣候變遷造成可可和咖啡價格攀升,專家示警,未來這些軟性商品價格可能上漲。

精句選粹■Global prices for cocoa and coffee are surging as severe weather events hamper production in key regions, raising questions from farm to table over the long-term damage climate change could have on soft commodities.

極端氣候侵襲全球可可和咖啡的主要生產地,造成這些「黑金」商品價格狂飆,部分巧克力和咖啡大廠大喊吃不消,打算將額外增加的原物料成本轉嫁給消費者。

栽種可可和咖啡樹需要特定的氣溫、水和土壤條件,如今熱浪、暴雨和乾旱等極端氣候事件愈來愈頻繁,可可和咖啡的收成大受衝擊,連帶影響市場供給量,偏偏全球消費者對這些珍品的需求有增無減。

盛寶銀行(Saxo Bank)商品策略部門主管韓森(Ole Hansen)表示,大多發生在南半球的不利氣候條件,已造成多種大宗商品價格暴漲。

可可與咖啡價格急速飆高,對全球可可與咖啡製造商構成威脅。瑞士食品大廠雀巢(Nestle)發言人表示,去年只能將一小部分可可成本上揚轉嫁給消費者,由於可可價格不斷走高,未來勢必得調漲售價。

全球製造商獲利受衝擊

義大利咖啡製造商Lavazza去年營收雖超過30億美元,但示警咖啡豆價格躥揚將打擊獲利,羅布斯塔和綠咖啡豆的漲幅又格外可觀。

瑞士巧克力大廠瑞士蓮(Lindt&Sprungli)在2023年業績的法說會表示,天氣和氣候狀況都是全球可可豆短缺和價格一飛沖天的主因,公司被迫調漲產品售價,倘若可可豆的價格持續盤旋在歷史高點,今年和明年可能都得進一步漲價。

美國最大巧克力製造商好時(Hershey)執行長芭克(Michele Buck)在2月指出,可可價格衝上歷史高點將抑制今年的獲利成長,好時打算運用所有可行的工具來因應可可成本上揚,包括調漲定價。

全球70%的可可產自西非,可可生產大國象牙海岸和迦納今年產季的收成預料十分慘澹,因為聖嬰現象捲土重來讓當地經歷暴雨和熱浪。

DBRS晨星分析師表示,可可樹飽受去年底的暴雨襲擊,氣溫衝高又加重損害。豪雨讓路況變得相當糟糕,阻礙可可豆運送至出口港口。

咖啡期貨創一年半最高

國際可可組織(ICCO)在最新月報表示,2023/24產季全球可可供應缺口將擴大至37.4萬公噸,較前一季的7.4萬公噸大幅增加。全球可可供應預計較2022/23產季減少將近11%,至444.9萬公噸。

國際可可組織指出,產量大幅萎縮預期主要來自可可生產大國,當地受到不利氣候條件和病蟲害的影響。BMI大宗商品分析師柯亞蒂(Lucrezia Cogliati)表示,可可樹對氣候格外敏感,需要非常特定的條件才能生長,也特別容易受極端天氣事件影響。

供給憂慮造成可可價格近一年來翻漲逾3倍,單單3月便暴漲49%,目前已升破每公噸11,000美元。晨星表示,消費者最終將面臨巧克力漲價,產品的可可含量降低,或是產品縮水。

在此同時,東南亞遭逢嚴重乾旱,越南和印尼的情況又格外嚴峻,造成咖啡產出萎縮,影響產出和全球出口。阿拉比卡咖啡期貨3月漲幅達17%,至每磅2.16美元,創下2022年10月以來最高紀錄。