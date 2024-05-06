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■今年日本「春鬥」實現逾30年來最大加薪成果，但僅少數工會成員享受得到，超過8成日本勞工看得到吃不到。

■Japan’s unions have managed to negotiate for its highest wage increases in over 30 years, but not all its workers benefit.

日本今年「春鬥」勞資談判勞方大勝，爭取到33年來最大加薪幅度，還促成日本央行放棄負利率，17年來首度升息，但全日本超過80％的勞工，面對這份加薪大禮卻嗨不起來。

「日本勞動組合總連合會」（Rengo）初估在2024財年，旗下700萬成員的平均加薪幅度可達5.28％，包括底薪增幅3.7％。

「日本國際勞動財團」（JILF）指出，勞工只要是工會成員都可望拿到加薪大禮，但這僅占全日本勞動力（迄至2023年6月）的16.3％比例創歷史新低。

換句話說，日本將近84％未加入工會的勞工，面對Rengo向資方爭取到的加薪成果，是看得到吃不到。

加薪追不上通膨速度

但自2022年4月以來，日本整體通膨率都超過央行2％目標，大部分民眾都感受到物價壓力。資產管理集團Comgest投資組合經理凱伊（Richard Kaye）3月受訪指出，春鬥只呈現一小部分日本勞工的現況，不能反映日本整體通膨局面，牢記這一點很重要。更何況近來的薪資協商，多半是日本大企業員工受惠，中小企業員工沒有相當的加薪幅度，恐怕會為物價上漲所苦。

JILF報告顯示，加入工會的多為大企業員工，員工數1,000人以上的公司，39.8％加入工會，占日本全體工會成員的67.3％。相形之下，員工數100到999人的企業，僅10.2％是工會成員，員工數不滿99人的小公司，加入工會的占比只有0.8％。

公司規模影響現況

根據日本信用調查機構「東京商工研究」（TSR）2月初的調查發現，受調的4,527家企業中，85.6％打算在今年幫員工加薪。調查指出，大公司（93.1％）和中小企業（84.9％）有加薪計畫的比例，出現8.2個百分點的落差，「由於它們的加薪實力及獲利能力有差距，兩極化情況會愈來愈嚴重」。

Comgest的凱伊說:「我每天向全日本試圖漲價的業者提建議，但雇用80％日本勞工的企業，因各式理由沒辦法加那麼多薪水，情況確實不太明朗。」。

《路透》3月中旬報導，卡車公司老闆酒田（Ikuko Sakata）無奈表示，儘管勞動市場緊俏，人力需求激增，但通膨讓她在填補人力缺口上力不從心。

小公司若要幫員工加薪，就必須將成本轉嫁出去，下場可能是客戶流失或丟了大企業的承包合約。酒田說：「我們試著協商漲價，但從來沒有漲足。漲幅最好達50％，大部分時候卻只爭取到20％～30％。」

路博邁集團日本股票投資組合經理岡村圭（Kei Okamura）有不同的見解，他說日圓貶值的緣故，加薪會先在大型出口商看得到，但小公司也漸漸跟著受惠。岡村指出，岸田政府非常急於要大企業回應小公司的轉嫁成本談判，這有助小公司漲價，進而幫他們的員工加薪。

企業加薪可鼓勵民眾打開荷包，點燃內需消費，帶動物價上漲，幫日本經濟擺脫數十年的通縮噩夢。