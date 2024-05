新聞提要■印度IT產業的白領工作持續減少,許多受過高等教育的年輕人找不到理想工作。

精句選粹■India is struggling to bring down youth unemployment as a fall in white-collar jobs in the IT sector has left many fresh graduates and young people unemployed.

隨著印度企業加速採用自動化和人工智慧(AI),資訊科技產業的白領工作不斷減少,許多大學畢業生和年輕人求職連連碰壁,印度正面臨著高青年失業率的難題。

根據獨立智庫印度經濟監測中心(CMIE)資料,2023年第四季印度20至24歲青年失業率由前一季的43.65%上升至44.49%,25至29歲失業率由前季的13.35%增加至14.33%。

印度為全球人口最多的國家,年輕人口也高居全球之冠。政府數據顯示,2022年3月止的財年,印度有4,330萬名大學新鮮人。

人力公司Foundit執行長加里薩(Chandra Garisa)表示,印度經濟快速成長,但就業卻沒有跟上腳步。印度的白領工作持續萎縮,特別是IT產業。白領工作的一大雇主是IT和服務產業,但該產業的人事招聘卻大幅放緩。

IT工作 被AI搶走

由於企業加速採用自動化和AI技術,許多IT工作被機器和AI取代,這個現象不單單印度獨有。加里薩表示,過去多數大學畢業生因為具備基本技能受到企業聘用,但如今這些技能可由科技代勞。Foundit數據顯示,去年IT硬體和軟體領域的線上招募年減18%,縮幅為調查的14個領域最大。

近幾年印度城市的工作機會有增加之勢,但大部分都是低薪的服務和營建業工作。經濟學家表示,印度沒有創造足夠的白領工作吸引受過高等教育的年輕人,而政府致力擴大投資創造的是大量藍領工作。

就全球而言,青年失業率通常高於整體失業率,不過教育程度愈高,愈有機會找到工作。以美國為例,比起高中輟學的年輕求職者,擁有大學學歷更容易進入職場。

不過在印度情況卻恰恰相反,根據印度班加羅爾的阿齊姆普萊姆基大學(Azim Premji University)2023年報告顯示,25歲以下的大學畢業生超過40%沒有工作,遠遠高於識字但沒有完成小學教育同齡族群的11%。

轉考公職 競爭更激烈

擁有軟體工程文憑的23歲青年戈爾(Varun Goel)表示,最初他在北部城市巴雷利(Bareilly)一家資訊科技諮詢公司工作,但月薪只有145美元。他因為薪資太低辭職,但卻找不到另一份穩定的工作,於是決定到商學院進修。

戈爾表示,他有很多商學和理工科系的朋友求職時遭遇相同困境。「念了這麼多年書,我們總不能開嘟嘟車或賣冰淇淋為生。政府應該為大學畢業生創造能學以致用的工作。」

印度民間企業工作難尋,許多青年決定參加公職招考。公務員的薪資雖然不如私人企業,但工作有保障,福利又好,而且社會地位高,即便公職考試競爭激烈,渴求工作的年輕人依然趨之若鶩。

擁有多個學士學位的24歲失業青年夏瑪(Siddharth Sharma)表示:「我不能只是隨便有個工作就好,我想要一份薪資不錯又穩定的工作。」

夏瑪正在準備公職考試,但他也明白僧多粥少,不一定能搶到鐵飯碗。他說:「我對政府只有一個要求,那就是我的工作在哪裏?」