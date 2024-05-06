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新聞提要■印度IT產業的白領工作持續減少，許多受過高等教育的年輕人找不到理想工作。

精句選粹■India is struggling to bring down youth unemployment as a fall in white-collar jobs in the IT sector has left many fresh graduates and young people unemployed.

隨著印度企業加速採用自動化和人工智慧（AI），資訊科技產業的白領工作不斷減少，許多大學畢業生和年輕人求職連連碰壁，印度正面臨著高青年失業率的難題。

根據獨立智庫印度經濟監測中心（CMIE）資料，2023年第四季印度20至24歲青年失業率由前一季的43.65％上升至44.49％，25至29歲失業率由前季的13.35％增加至14.33％。

印度為全球人口最多的國家，年輕人口也高居全球之冠。政府數據顯示，2022年3月止的財年，印度有4,330萬名大學新鮮人。

人力公司Foundit執行長加里薩（Chandra Garisa）表示，印度經濟快速成長，但就業卻沒有跟上腳步。印度的白領工作持續萎縮，特別是IT產業。白領工作的一大雇主是IT和服務產業，但該產業的人事招聘卻大幅放緩。

IT工作 被AI搶走

由於企業加速採用自動化和AI技術，許多IT工作被機器和AI取代，這個現象不單單印度獨有。加里薩表示，過去多數大學畢業生因為具備基本技能受到企業聘用，但如今這些技能可由科技代勞。Foundit數據顯示，去年IT硬體和軟體領域的線上招募年減18％，縮幅為調查的14個領域最大。

近幾年印度城市的工作機會有增加之勢，但大部分都是低薪的服務和營建業工作。經濟學家表示，印度沒有創造足夠的白領工作吸引受過高等教育的年輕人，而政府致力擴大投資創造的是大量藍領工作。

就全球而言，青年失業率通常高於整體失業率，不過教育程度愈高，愈有機會找到工作。以美國為例，比起高中輟學的年輕求職者，擁有大學學歷更容易進入職場。

不過在印度情況卻恰恰相反，根據印度班加羅爾的阿齊姆普萊姆基大學（Azim Premji University）2023年報告顯示，25歲以下的大學畢業生超過40％沒有工作，遠遠高於識字但沒有完成小學教育同齡族群的11％。

轉考公職 競爭更激烈

擁有軟體工程文憑的23歲青年戈爾（Varun Goel）表示，最初他在北部城市巴雷利（Bareilly）一家資訊科技諮詢公司工作，但月薪只有145美元。他因為薪資太低辭職，但卻找不到另一份穩定的工作，於是決定到商學院進修。

戈爾表示，他有很多商學和理工科系的朋友求職時遭遇相同困境。「念了這麼多年書，我們總不能開嘟嘟車或賣冰淇淋為生。政府應該為大學畢業生創造能學以致用的工作。」

印度民間企業工作難尋，許多青年決定參加公職招考。公務員的薪資雖然不如私人企業，但工作有保障，福利又好，而且社會地位高，即便公職考試競爭激烈，渴求工作的年輕人依然趨之若鶩。

擁有多個學士學位的24歲失業青年夏瑪（Siddharth Sharma）表示：「我不能只是隨便有個工作就好，我想要一份薪資不錯又穩定的工作。」

夏瑪正在準備公職考試，但他也明白僧多粥少，不一定能搶到鐵飯碗。他說：「我對政府只有一個要求，那就是我的工作在哪裏？」