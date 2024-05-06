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潑水節抖音關鍵字搜尋數

新聞提要■今年雲南潑水節在大陸各大社群網站爆紅，系列活動為當地帶來大批人潮，再加上明星、網紅打卡助陣，西雙版納、景谷縣等雲南多地成為近期旅遊熱門目的地，熱度更有望一路延續至「五一」黃金周。

潑水節作為傣-泰民族最盛大的傳統節日，每年廣泛於泰國、緬甸、寮國、柬埔寨等多東南亞多國，以及大陸雲南傣族盛大慶祝。對傣族人來說，水是宗教純潔的象徵，而潑水節也成為雲南西雙版納傣族自治州與德宏傣族景頗族自治州傣族的重要民族傳統節日。

2024年潑水節從4月13日至15日舉行。雲南廣播電視台報導，西雙版納州傣族園景區潑水節客流量相對於2023年增加三分之一左右，每天入園人數達到5,000人以上。數據顯示，大陸各地飛往西雙版納的機票預訂量，較去年同期成長1.1倍。

央視引述西雙版納州景洪市數據顯示，今年潑水節第一天，預計接待遊客為43.47萬人次，年增23.77％，旅遊綜合總收入預測超過人民幣（下同）5.3億元，年增逾45％。活動前兩天的遊客數和旅遊綜合總收入分別預計年增16％、36％。

大秀少數民族文化

景洪市為了迎接潑水節，舉辦民間傳統文化巡遊展演；在瀾滄江畔安排精采的賽龍舟表演；夜間還舉辦萬人齊放孔明燈等活動。此外，「趕擺」也是傣歷新年的重要活動之一，西雙版納最古老的公園化身為特色的文創趕擺集市，吸引許多遊客打卡。

除了西雙版納外，雲南相關地區也舉辦系列活動，吸引許多遊客前往共襄盛舉。景谷縣規劃的採花潑水節城區活動持續四天，不僅有盛大的萬人潑水狂歡活動，還有傣歷新年狂歡「耶」音樂會、傣歷新年「粟瑪」祈福等，並結合少數民族文化特色，舉行服飾設計技能大賽、景谷少數民族時裝周盛典之夜等系列藝文活動。

新華社報導，2024年景谷縣採花潑水節期間，共接待遊客12.44萬人次，年增9.41％，實現旅遊業總收入1.02億元，年增89.93％。其中，餐飲業收入1,040萬元，縣城區住宿業入住率達95％，出入景谷縣的自駕遊車輛逾7.5萬輛。

回顧2023年數據顯示，潑水節為雲南帶來的旅遊熱度可望延續至「五一」黃金周假期。去哪裡數據顯示，去年「五一」假期飛往西雙版納的機票預訂量超過疫情前，飯店預訂量年增兩倍左右。告莊西雙景、星光夜市、潑水廣場、曼聽公園和民族風情園，皆成為西雙版納的熱門入住商圈。

社群平台傳播助攻

值得注意的是，得益於大陸網路社群傳播，雲南文旅持續活躍於抖音等社群平台，包括熱門電視劇「去有風的地方」掀起雲南、大里旅遊熱潮，此前更興起「有一種生活叫雲南」的網路話題。最新的潑水節活動，也讓雲南再度躍居熱點榜單。

此外，在當地文旅發展下，代表傳統的潑水節也曾於2023年透過與速食品牌肯德基合作，展現出古今交融的全新風貌。肯德基推出的潑水節主題餐廳，透過節日限定裝飾和特色套餐引發話題，創新行銷策略不僅豐富顧客的用餐體驗，同時推廣雲南的民族文化。