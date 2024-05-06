財富分配與所得分配

文／于國欽

亞當斯密、李嘉圖告訴我們，自由貿易可讓兩國獲利，但沒有告訴我們到底是兩國的資本家獲利？還是勞工獲利？事實上，隨著自由貿易，這個重分配對勞工是不利的，對資本家卻是大利，長期而言，貧富差距必然會擴大。

小檔案■西元前1000年，以色列王所羅門是全地球 最富有的人，他的財富多到連盾牌都用金子打造的，舊約聖經說：「所羅門年間，銀子算不了甚麼。」晚年所羅門對人生體悟日深，寫下箴言告誡子孫：「你豈要定睛在虛無的錢財上嗎？因錢財必長翅膀，如鷹向天飛去。」

小檔案■民國91年底台股4,621點，110年底18,218點，同期間房價所得比由4.26倍升至9.46倍，隨著房價及股價大漲，前20％家庭的平均每戶財富升至5,133萬元，是後20％平均每戶財富77萬元的66.9倍，後20％的平均每戶負債高達405萬元。

日前主計總處公布110年家庭財富分配統計，前20％富有家庭平均每戶資產淨值5,133萬元，是後20％的66.9倍，這是一個不可思議的數字，許多人一定會問：過去常聽到所得差距不是才6.15倍嗎，怎麼一下子變成66.9倍？

首先要說明的是，所得、財富是兩個不同的概念，所得是指一年所獲得的收入，而財富是指某一時點的資產淨值。這麼說吧，每個月老板匯到你帳戶裡的薪資、銀行的存款、加上所持有股票、房地產、汽車等生活設備便是你的總資產，減掉負債就是資產淨值，也就是你的財富。

財富集中 愈趨嚴重

雖然我們常以有錢人稱呼前20％，但有錢人到底是指所得很多的人？還是財富很多的人？兩者大不相同，也因此才會出現所得差距只有6.15倍，財富差距卻高達66.9倍。差別還不止如此，前20％的所得占比只有40.5％，但前20％的財富占比卻高達62.7％，這意味著近年財富集中的情況更為嚴重，贏者圈愈來愈小。

所得分配、財富分配為何不均？先談所得不均，根據主計總處的資料，相較於金融業、半導體業、航運業年薪逾百萬，不少服務業的年薪迄今仍不到50萬，而兼差者的收入就更少了，只有24萬，隨著自由經濟的發展，非典型就業日多，薪資兩極化走勢，人們的所得自然會有差距，而且差距也會愈來愈大。

再談談財富不均，許多人都會問：何以財富不均的情況會比所得不均更嚴重？要回答這個問題，得先了解所得演化成財富的過程，當人們賺取了所得，日常花費之後仍有餘款，這個餘款就是財富的來源，有人以現金保留，有人存入銀行，有人買股，有人買房，年復一年，隨著股價、房價上漲，持有更多股票及房地產者，財富扶搖直上而擠入前20％，同樣也由於房價高漲，青年人卻因房貸過重，成了貧窮一族而落入後20％，兩者的差距因此就擴至66.9倍，由此可知，讓財富差距急劇擴大的原因，就是房市與股市。

遇市場風暴 財富恐蒸發

然而，市場有繁榮也有蕭條，繁榮的年代有房、有股者的財富固然水漲船高，然而一遇風暴，這些財富即自人間蒸發，回想1998年金融風暴席捲亞洲、2001年網路泡沫帶來苦日子、2009年金融海嘯造成大恐慌，舉世哀鴻遍野，如同末日，究竟誰是贏家？誰是輸家？就很難說了，所羅門曾說：「錢財必長翅膀，如鷹向天飛去。」實非虛言。

主計總處強調66.9倍是高度自由經濟發展的必然結果，這話是對的，然而任憑貪婪者假自由之名在股市、房市興風作浪，使得勤勞者的薪資買不起房子，過不上好生活，這是對的嗎？當然不對，長此以往，必將帶來災難，亞洲金融風暴、網路泡沫危機、全球金融海嘯皆是前車之鑑。