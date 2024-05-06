台日名廚過招競技 觀光飯店叫板連鎖Buffet掀甜點大戰

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曾獲德國〈Inter Gastra 78 Stuttgart〉金牌的日本名廚井谷真一為台北美福大飯店設計的〈主教蛋糕〉，標榜形色似天主教樞機的法衣。圖／台北美福大飯店提供

嗜甜食的螞蟻人有口福了！時值日本製作抹茶旺季，JR東日本大飯店台北即日起至6月底在飯店一樓〈Platform月台町〉推出〈抹茶季〉下午茶，並在〈Premier Sweet品頌坊〉推出多款手工小蛋糕，台籍點心房主廚熊正義選用日本茶葉古都靜岡縣產的小柳津抹茶，設計推出各式抹茶甜點與精品下午茶。台北美福大飯店則自日本「甜點之城」神戶邀來6位甜點名廚輪流客座，即日起至6月16日止在〈Moment cafe' ＆ bakery〉、〈彩匯〉自助餐廳與宴會廳輪番推出名廚設計的甜點。漢來美食旗下人氣Buffet餐廳〈漢來海港〉則請到日本米其林星級甜點名廚昆布智成客座，即日起至5月17日推出「巧遇甜點季」，於全台7家海港餐廳推出10款巧克力甜點。台、日甜點主廚過招競技，掀起甜點大戰。

JR東日本大飯店台北於飯店一樓〈Platform月台町〉推出的〈抹茶季〉雙人下午茶饗宴，餐點包含有〈抹茶巧克力蛋糕〉、〈抹茶起司〉、〈抹茶蒙布朗〉、〈抹茶瑞士捲〉、〈抹茶柑橘馬卡龍〉、〈抹茶法式洛林鹹派〉、〈義大利火腿普切塔〉、〈迷你鮮蝦堡佐塔塔醬〉等九款特製甜點與五款鹹點，並可搭配任選中、西、日式茶款或咖啡，特別推薦搭配靜岡綠茶或焙茶等，雙人下午茶套餐1,480元＋10％。

JR東日本大飯店台北點心房主廚熊正義以小柳津抹茶為元素，結合柚子、杏桃、柑橘等水果製作的甜點，色澤鮮豔翠綠、粉質細緻，形色味皆很誘人。如〈抹茶柚子手指蛋糕〉搭配新鮮柚子果凍與柚子卡士達，每一口都吃得到抹茶濃郁和柚子的清新。如日本仕女般優雅的〈抹茶起司〉小蛋糕，以抹茶慕斯與起司蛋糕加上香草麻糬入餡，抹茶香氣四溢、微苦回甘恰到好處，奶香十足且口感綿滑。〈抹茶塔〉兼容抹茶的獨特苦澀與杏桃的鮮甜，並有杏仁的香氣。〈抹茶巧克力蛋糕〉每一口都能嘗出抹茶的微苦及巧克力的微甜。

日本兵庫縣神戶有「甜點之城」的美名，台北美福大飯店自2017年與神戶甜點大師合作，標榜讓神戶甜點零距離直送美福。今年美福再度力邀6位甜點大師自5月開始輪番客座，名廚設計的每款甜點320元至1,880元。

6位輪流客座台北美福的6位神戶甜點名廚各有專擅，如首波登場的高杉良和為當地指標性名師，並曾獲「神戶達人」的殊榮。此次他為台北美福帶來招牌甜點〈草莓奶油蛋糕〉與〈西西里開心果蛋糕〉等。福原敏晃有「神戶大師」、「神戶名匠」等封號，並是「神戶西式糕點Bock Sun」代表，更被日本厚生勞動省認定為「現代名匠」，此次帶來造型仿真的〈蘋果蛋糕〉及〈雙層乳酪柑橘蛋糕〉。

井谷真一曾獲德國「Inter Gastra 78 Stuttgart」金牌和「世界蛋糕展」金牌，也是第一屆的「神戶甜點大師」，2020 年被日本內閣府授予「瑞寶單光勳章」。此次來台帶來源自奧地利及法國的甜點如〈維也納主教蛋糕〉，以及〈栗子慕斯蛋糕〉。

除前述三位外，將陸續客座台北美福的神戶甜點名廚還有發明以牛奶製作煉乳奶油醬的田中哲人，20歲就開店且獲獎無數的西川健司，以及曾獲神戶市長獎的松下祐己。

〈漢來海港〉的〈甜點季〉已邁入第10年，因無需加價即可爽嗑各式精品甜點，所以非常受到歡迎。今年前來客座獻藝的主廚為日本甜點界新星昆布智成，他出生於甜點世家，曾在法國米其林二星餐廳〈L'Atelier de Joel Robuchon〉擔任甜點主廚，如今為日本知名甜點店〈昆布屋孫兵衛〉第十七代經營者。旅法期間他累積深厚功力、汲取風土民情，將華麗繽紛的法式甜點與平和淡然的日式美學巧妙結合，呈現與眾不同的甜點風味。

如〈永續〉是將白巧克力和抹茶結合，內餡是杏桃、檸檬、百香果製成。〈皇家〉則是以無麩質茶香海綿蛋糕搭配阿薩姆巧克力奶餡和佛手柑果凍，以及巧克力奶香香緹和茶香巧克力慕斯，味道層次分明，餘韻回味悠長。〈巧克力旅人蛋糕〉內層是厚實綿密的巧克力磅蛋糕，帶有淡淡的奶油香氣，加入杏仁與開心果增添風味，整體質地帶點濕潤，香甜而不膩口。