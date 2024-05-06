5／6盤前》散熱雙雄外資喊燒 這檔入選MSCI呼聲高

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●搶攻AI PC商機，蘋果（Apple）預計7日亮相的新iPad Pro率先搭載自研M4晶片，並挾M4晶片強勢登場之勢為Mac全系列改頭換面，首批M4 Mac估今年底至明年初陸續上線；據悉蘋果M4採台積電N3E製程，隨蘋果計畫為Mac效能大升級，有望助攻台積電營運。

蘋果於台灣7日晚間10時舉辦線上發表活動，法人預測，本次發表會除推出iPad Pro、iPad Air及Apple Pencil等配件外，M4自研晶片將首度亮相，揭示蘋果首款人工智慧（AI）平板電腦的運算功能。

●聯發科天璣開發者年度大會（MDDC 2024）5月7日登場，本次將以「AI予萬物」為議題，除發表最新天璣9300+旗艦晶片外，總經理暨營運長陳冠州將針對該公司AI戰略與願景發表主題演講，同時，外界期盼聯發科能對下半年天璣9400釋出更多資訊。

天璣9400是聯發科第一顆由台積3奈米打造的旗艦力作，採Arm最新代號「BlackHawk」的CPU架構，能耗、效率將力壓蘋果A17 Pro。

聯發科天璣9300+旗艦晶片，延續9300架構採全大核，由4個Cortex-X4超大核及4個Cortex-A720大核組成。外界預估，依舊會由台積電4奈米操刀，實現更強的AI性能。受惠最強晶片即將登場，聯發科上周股價重返千元大關，以1,040元作收，市值站上1.66兆元，5月以來三大法人回補2,387張。

●台股5月艷陽高照，加權指數維持2萬點大關上方震盪，在520前，好戲一波接一波，MSCI明晟半年度調整於台灣時間15日登場，研究機構預測台股權重可能被微幅下修，但拜多頭氣盛所賜，市場焦點主要放在新增成份股，奇鋐、華城二大高價股呼聲最高。

台股5月除有上市櫃公司密集公布首季財報、多檔ETF本月展開換股，還有MSCI明晟半年度調整登場，加權指數攻高後震盪雖加劇，然台股完全不缺話題，推高對520行情期待感。

●美國四大雲端服務提供商（CSP）公告2024年資本支出計畫，比市場預期更加積極，考量AI伺服器是推動投資主力，凱基投顧看好AI伺服器推升液冷散熱採用率，加上麥格理證券日前初評散熱雙雄奇鋐、雙鴻，雙雙給予「優於大盤」投資評等，散熱多頭行情益發熾熱。

凱基投顧指出，Meta、Google、亞馬遜與微軟資本支出計畫積極，市場將2024年美國四大CSP預估資本支出成長率由26％上調至36％，並預期2025年將再成長9％；美國四大CSP業者資本支出展望看俏，將有利於台灣伺服器供應鏈2024～2025年營收與獲利成長。

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●大立光受到淡季影響，4月營收34.58億元，較3月34.51億元小增0.2％、約略持平，但與去年同期相比增加20％；今年前四個月累計營收為147.71億元，較去年同期成長23％。展望後市，大立光估計5月拉貨動能與4月差不多。

大立光4月營收創下2021年以來同期新高，從產品組合結構來看，2,000萬畫素以上產品約占20％到30％，1,000萬畫素以上產品約占50％到60％，800萬以上畫素約占0％到10％，其他產品約占10％到20％。

●非蘋用戶成為今年智慧手表主要成長動能。根據市調機構Counterpoint Research最新報告顯示，繼2023年成長幅度相對平穩後，今年全球高階智慧手表銷量預計將年增15％，主要動能來自於非蘋果智慧手機用戶，國際市場（不包括中國）用戶選擇Google Wear OS的智慧手表，中國市場的用戶則選擇華為HarmonyOS的智慧手表。而隨著智慧手表市場回溫，也有望為仁寶、金寶、英業達、廣達等組裝廠營運點火。

●聯強5月31日召開股東會，根據最新出爐的致股東報告書，聯強董事長苗豐強、總經理杜書伍揭示聯強今年營運展望將聚焦四大產銷策略，並密切關注AI應用、綠色科技、行動辦公、遠距學習、智能家庭等五大新科技所帶來的新商機。聯強去年營運因市場需求疲弱衝擊，惟展望今年表現，聯強副總裁杜書全日前法說會釋出全年營收、獲利雙位數成長、超越2023年的「非常樂觀」看法。

●第一季股市多頭列車火力全開，15家金控投資也一飛沖天，投資海內外合計來到37.72兆元，加計投資評價認列後達37.92兆元，雙創史上新高，不論海外、國內投資皆是史上新高。

此外，受惠台股、美股大漲，海內外投資提列評價自去年第四季翻正後，首季已認列逾2,000億元投資利益，為近九季、二年多新高。

●美債高殖利率，讓金控投資轉向，第一季大舉加碼美國投資，至3月底對美國投資來到8.7兆元，創史上新高，且已連續第四季投資金額站穩8兆元之上，一年內加碼高達8,788億元，對美曝險也連四季在9兆元之上，第一季底為9.6兆元，同創史上新高。

美國聯準會持續維持利率高檔，金控大舉投資美國市場，對美曝險主要來自投資增加，因美債殖利率飆高，金控旗下壽險、銀行積極加碼便宜美債，投資部位單季加碼3,875億元，一年內加碼8,788億元。第一季底對美投資已來到8.7兆元新高，雖因美債價格波動，至3月底投資部位仍呈現評價減損42億元，但評價一年內已回升742億元。

●近期房市火熱，但建商請照開工的意願卻不增反減。根據內政部統計，今年首季全台住宅建照核發僅2.4萬戶，創近七年新低；首季商業類建照核發3.6萬坪、工業倉儲建照42.9萬坪，也都改寫此波房市多頭來的同期新低，僅辦公服務類一支獨秀，超過48萬坪建照核發，為近年同期新高。

業者分析，由於升息、總統大選、地緣政治風險等不確定因素，各類不動產投資興建今年初腳步放緩。內政部統計顯示，住宅建照核發在2022年高達18萬戶的大量，去年萎縮至14.6萬戶，今年首季更較去年同期有3成以上的衰退幅度，反映即使住宅市場熱度未見降溫，但建商已經出現調節推案步伐、拉長推案戰線的動作。

●南台灣半導體廊帶的台南和高雄，為打通境內的科學園區、產業園區交通任督二脈，耗資178億元的台南「北外環」道路，可望2027年全線通車；斥資231億元的台積電高雄廠楠梓產業園區聯絡道工程、137億元的橋科聯外道路，預定2028年全部通車，串連南科、路科、楠梓園區、仁武產業園區。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，全長約14公里的北外環道，可說是台南市「三縱四橫」7條重要交通脈絡的最後一哩路，經費178.38億元，內政部補助131.63億元，分四期開發，一期和三期已階段通車，二期和四期施工中，預定2027年全線通車。

●全球投資界年度盛事波克夏股東大會4日登場，股神巴菲特表示儘管他們第一季大砍蘋果持股，但仍會長期投資蘋果，到今年底可能仍是波克夏最大持股。巴菲特預期，美國政府將增加稅收以因應不斷擴大的財政赤字問題，而不是採取減少支出的方式。

現年93歲的巴菲特也向股東保證，接班人馬已做好萬全準備。

波克夏海瑟威4日舉辦副董事長蒙格（Charlie Munger）去世後的首場股東大會，該投資公司以影片追悼這位巴菲特老戰友。在會議之前，波克夏公布首季財報顯示，該公司大舉拋售13％的蘋果股票，持股價值從1,743億美元降至1,354億美元，令投資人大感意外。巴菲特解釋，這是基於稅務考量，而非對股票長期走勢的判斷。

●台美產業攜手前進國際再現生力軍！繼台積電引領的半導體軍團後，生醫業接棒上場，亞歷桑納州率先來台招商掀風潮，首發團預計5月30、31日前進鳳凰城，這將是準總統賴清德520上任後，第一個生醫洽商團。

亞利桑那州鳳凰城近年成為美國生醫產業快速發展的據點之一，正積極打造生物科技廊帶Discovery Oasis，該基地占地面積120英畝，已鎖定再生醫療、醫療科技設備、醫療AI大數據平台為三大開發主軸，打造創新醫療產業生態系。Discovery Oasis預計2027年上半年將完成第一期工程，總投資預估7.5億美元。

●亞歷桑納州鳳凰城的Discovery Oasis首選台寶為定錨企業（Anchor Firms），台寶將攜手台灣相關再生醫療供應鏈，建置第一棟園區大樓。這是國內首家能參與「從無到有」的生醫合作案，未來也可望複製該模式，前進國際。

Discovery Oasis鎖定開發的再生醫療、醫療科技設備、醫療AI大數據平台三大主軸，目前僅與台寶、法商、加拿大商等三家公司簽訂合作，台寶能獲青睞，極具意義。

●據了解，風電產業面臨成本大幅上漲及購售電契約（CPPA）簽不下來等諸多挑戰，上周四（2日）台灣離岸風電產業協會（TOWIA）特別拜訪新經長郭智輝，說明風電產業面臨困境，訴求3-1期展延併網期程，並檢討降低國產化比例。

郭智輝已指定幕僚團隊對接，強調決策絕不會拖延，希望在官場注入企業效率、改變拖延文化，在合法前提下，不會偏袒任一家外商或本土廠商。

●賴清德政府15部會副首長5日公布，老幹新枝及跨領域人才互見。經濟部主管外貿的政次陳正祺留任，督導國營事業及能源政策政次曾文生，可望專任台電董事長；國發會二名政務副主委均空降，其一確定由台大生物產業傳播暨發展學系教授彭立沛出任；金管會政務副主委則由第一金獨董、台北大學法律系教授陳彥良出線。

●美國人工智慧（AI）開發公司OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前在史丹佛大學發表演說時表示，他不計代價要成為首家開發「通用AI」（AGI）公司，即使一年要燒掉500億美元也不在乎，只要找到支付帳單的方法就會全力投入。

奧特曼認為在開發AGI上，不管要付出多高代價都是值得。但他拒絕預測需要多少時間才能達成AGI目標。

雖然有人因商業考量而擔心OpenAI在開發AGI上會投入過量資金，但他強調自己一點也不在乎要燒掉多少錢。

●市調機構eMarketer數據顯示，美國成年人用戶每日平均花費54分鐘使用短影音平台TikTok應用程式，18～24歲的年輕人使用時間多達76分鐘，遠高於Instagram、Snapchat或YouTube。若TikTok遭禁，Instagram與YouTube將成為最大贏家，其他成立時間較短、規模較小的對手也可能受惠。

●大陸國家主席習近平5日晚間抵達巴黎，展開歐洲三國之行，6日他將會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。這次是時隔五年，習近平再次踏上歐洲大陸，路透報導，馬克宏將就降低中歐貿易失衡向習近平施壓，並試圖說服對方在俄烏戰爭中，發揮其對莫斯科的影響力。

習近平5日至10日對法國、塞爾維亞及匈牙利等三國進行國是訪問，此行是他今年首次出訪，也是他任內第三次訪法。在中美緊張關係趨緩，但彼此仍處於外弛內張之際，習近平目光轉向歐陸，將歐洲列為今年首次出訪目的地，試圖為中國的大國外交尋求一個突破口。陸媒人民日報則指出，今年是中法建交六十周年，習近平此行對中法關係具有承先啟後，繼往開來的重要意義。

●繼美、歐之後，韓國也關注中國太陽能產能過剩問題，準備聯手美國共同應對。韓媒報導，美國與韓國近期就合作應對「中國太陽能產業過剩產能外溢至全球」問題達成共識，或採取針對中國的進口管制措施。

韓聯社報導，韓國外交部經濟外交協調官金希相3日受採時說，韓國及美國兩國政府4月30日在美國休士頓舉行的第十次韓美能源安全對話中，探討合作應對中國太陽能產業產能過剩問題的方案。

美、韓兩國代表在會上初步研究兩種應對方案，一是各國採取進口管制應對中方過度補貼；二是韓美兩國合作研發技術實力更強的產品。

●長假再度成為大陸刺激消費的票房保證。今年大陸五一假期共五天，根據各旅遊平台5日先後公布統計，國內長短途旅遊熱潮狂燒，尤其三四線城市成為旅遊新寵。出境遊也同樣火爆，國際機票、酒店預訂量更創下歷史同期新高。

澎湃新聞報導，大陸旅遊平台攜程5日公布「2024五一假期旅行總結」顯示，五一假期，最熱門的旅遊目的地依次為北京、上海、杭州、成都、重慶等地。值得注意的是，三四線城市的旅遊熱度明顯攀升，訂單增長顯著高於一二線城市。包括揚州、洛陽、威海、秦皇島、威海、桂林等地都是不少遊客的選擇。

●大陸官方政策引導下，A股公司不敢再當分紅鐵公雞。據Wind資料，截至4月底，2023年度共有3,855家上市公司公布現金分紅方案，占A股總數比例超七成，年度累計分紅金額達人民幣（下同）2.24兆元，創歷史新高。

●第一季金融市場整體瀰漫樂觀情緒，帶動財管商品熱銷，公股銀行指出，第一季財管業務比去年同期成長超過3成，由於整體市場後市仍看好，全年財管手續費收入目標預估也能年增3成，其中因市場期待的重頭戲美國聯準會降息將登場，預期境外債券具穩定債息，成為最熱門標的。

受到全球股市第一季紛紛創高的帶動，公股銀財管業務收入較去年同期大幅成長，其中合庫銀行更訂下年度目標，全年手續費收入成長3成。合庫銀表示，因目前處於全球升息循環的末期，固定收益商品對客戶來說兼具鎖住利率、收益穩定、提供現金流等優勢，財管客戶對海外債券接受度最高。

●因降息預期延後及地緣政治風險等影響，全球投資市場大幅波動，公股銀行指出，金融市場修正期間，保守型投資人規劃投資策略，應在股、債市同時做出適宜配置，並採取定期定額的方式，分攤投資成本、降低市場波動。

●儘管聯準會降息時程持續往後延，但市場追債券ETF的資金卻沒有停過，申購呈現季季增，根據統計，近五季淨流入債券ETF金額累計已逾1.12兆元。

Cmoney統計去年1月至今年3月底，各季淨申購債ETF金額分別是1,327億元、1,899億元、2,107億元、2,404億元以及3,425億元，一季高過一季，凸顯資金前進債券ETF愈來愈積極，且包括法人及自然人均搶進。

●今年出國旅遊的民眾愈來愈多，但高雄飯店業者業績幾乎不受影響，維持與去年同期相當的高峰，業者分析除因高雄有大型演唱會、黃色小鴨等活動帶動觀光人潮之外，各家飯店也在餐飲部分下功夫，利用餐飲營收來補貼住房可能下滑的影響。

●雲端服務商推新功能。亞馬遜AWS宣布推出高效的生成式人工智慧（AI）助理Amazon Q，可用於加速軟體開發。而Google Gemini則宣布其應用程式將支援更多區域和語言，並推出繁體中文版。

●520檔期還沒到，房市已報佳音，遠雄集團插旗台中七期首發案「遠雄琉蘊」，預售開紅盤，據內政部實登資訊，已揭露103筆成交件數中，每坪最高成交價達88.49萬元，突破七期預售屋單價天花板。遠雄預期2024年是「審慎樂觀」的一年，量可望持穩、價微漲，今年全台推案目標達370億元，其中一級戰區台中就部署190億元、占比達5成。

●鴻海5日公布4月合併營收5,109億元，月增14.16％、年增19.03％，寫歷年同期新高；今年前四個月累計營收1.83兆元，年減3.11％。展望未來營運，鴻海指出，第二季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度大約與目前市場預期相當，預估將呈現季增、年增表現。

●房市買氣暢旺，中部營建股漲勢驚人，櫻花建設近期股價一度飆漲到80元的歷史新高，總市值逼近700億元，3日收盤價75.3元，總市值仍高達645.41億元；富宇地產3日盤中飆漲停價84.3元、不僅創下歷史新高價，總市值一度衝破百億大關，收盤價82.8元，總市值來到97.82億元，已成為中部營建股新股王。

●振曜（6143）第一季獲利表現亮眼，由於毛利率維持高檔，再加上匯兌收益挹注，每股稅後純益（EPS）達1.51元，寫下歷年同期高點。今年是彩色電子書閱讀器元年，第二季放量出貨，振曜營收成長動能看好，毛利率也可望隨之走揚。

●美國降息露曙光，激勵美股及台指期夜盤強彈，外資近兩周來已啟動回補台股模式，新台幣匯率強升，都意味著國際資金開始看多台股，篩選近兩周外資大買超，且擁高殖利率計有長榮航（2618）、國票金（2889）及中信金（2891）等15檔。

●美FOMC利率決策會議、4月非農就業人數接力公布，為降息預期注入強心針，法人推估，隨著不確定因素淡化，有助觀望資金回流電子類股。其中，輝達（NVIDIA）業績及財測成美財報壓軸大戲，投顧法人剖析，美CSP業者資本支出維持正向，加上全球AI 伺服器出貨放量，看旺台積電（2330）、廣達（2382）、勤誠（8210）等台鏈十強。

●通膨何時明顯降溫持續受到市場關注，近期投資人偏好高息ETF搶進，投信的高息ETF熱銷，3日起，投信連15日買超台股，鎖定高現金殖利率個股買進，激勵相關個股的買氣，有精成科（6191）、中光電（5371）等投信買不停的個股。

●台股高息ETF成分股進入5月大汰換密集期，成分股調整標的大猜謎，聯電（2303）及長榮（2603）等14檔高殖利率股，獲得投信集中火力大敲，成為市場關注焦點；台股高息ETF今年來強力吸金，也推升投信今年來買超金額將蓄勢挑戰2022年歷史新高。

●美國高階晶片限令生效後，對台系板卡業者營運帶來不同程度影響。惟電競市場需求續旺，且因應下半年新產品推出前的汰換潮，業者多對板卡市況後市不看淡。率先公告首季營運成績的板卡廠中，華擎（3515）交出三率同步年增表現，承啟（2425）及映泰（2399）則繳單季虧轉盈佳績，撼訊（6150）營運雖尚未轉正，但已明顯收斂。

●半導體設備廠家登（3680）走過第一季淡季之後，第二季開始DIFFUSER（特殊前開式晶圓盒）出貨量提升，再加上5、6月主要大客戶將重啟EUV POD拉貨動能，預期將帶動家登第二季營運較上季成長。

●上奇（6123）3日董事會通過2024年第一季財報，第一季本業持續正成長，但因認列受益憑證未實現的評價損失及CFC制度課徵境外公司所得稅影響，稅後純益為0.52億元，年減16％，每股稅後純益（EPS）0.84元，年減16％。

展望2024年，上奇指出，該公司的經常性收入（RR）將持續穩健成長，看好雲端服務在台灣之外的亞洲市場，陸續有所斬獲，因此，對雲端服務成長審慎樂觀。另一方面，上奇則觀察到大環境景氣改變，企業對資本支出的投入也從保守轉向積極評估，數位印刷服務與企業用戶服務未來發展有加速成長空間。（中性看待）

●連接器廠信邦（3023）自結4月合併營收為28.21億元，較3月成長0.48％，年減3.12％，寫下近10個月來高點、也是歷年來同期次高。前4月合併營收為108.41億元，較去年同期減少5.11％。信邦展望，下半年營運回穩，營收年增率有望轉正。

●軸承廠信錦（1582）公布第一季財報，不僅三率三升，稅後純益2.44億元，年增552.2％，每股稅後純益（EPS）達1.73元，優於預期；6日富世達（6805）、兆利（3548）、新日興（3376）等廠將召開董事會通過財報，受惠於去年低基期、新台幣轉貶助攻匯兌收益，各廠財報可望邁向強勁年增。

●銅箔基板大廠台光電（2383）4月營收勁揚，單月營收以50.6億元締造歷史新高紀錄，月增8.7％，也較去年同大幅成長80.5％，在淡季繳出旺季營收水準，因應客戶產能需求，台光電在大馬、中國大陸同步擴產。

台光電累計前四月營收179.63億元，年增76.8％，已逾2023年上半年營收。

●光學模具廠伯特光（6859）日前公告，斥資約2.2億元購置台中潭子區新土地，主要為擴建新廠。伯特光指出，兩年前就有購地計畫並開始協商，近期才敲定購置金額。未來新廠生產的產品主要會偏模具類延伸，至於是手機相關或是AR、VR相關，要看未來客戶需求。另外新廠何時落成啟用目前也還沒有確切的時間點，近1、2個月會先完成土地交割。

●臨近政府換屆，碳有價時代也被預見到來，手握龐大碳匯碳權潛在利多的造紙類股近期股價受惠勁揚，士紙（1903）、華紙（1905）、永豐餘（1907）、榮成（1909）紛創波段高，預計年內在本業改善情況下還有動能挹注。

●母親節前一周是各大百貨、流通業預購送禮需求最旺時段，大凡精品、珠寶首飾、家電、保健按摩椅等，小至母親節蛋糕等買氣逐日噴發，亦帶動市場行情增溫；包括遠百（2903）、特力（2908）、統一超（2912）、全家（5903）等在首季獲利有望增長，加上第二季清明連假與母親節買氣挹注下，近期均輪漲一波，後勢仍持續看強。

●春耕後，全台第一期稻作生長，帶動肥料與植物保護劑（農藥）需求，興農（1712）及康普（4739）集團旗下恆誼化工，業績可望受惠。興農除搶攻農藥及肥料商機，也部署搶攻無人機－植保機代噴市場；恆誼「特39號」肥料，主打水稻基肥、玉米、高梁、一般雜作的用肥市場。

●ASIC大廠世芯-KY3日召開法說會，總經理沈翔霖持續對業績充滿信心，IDM大廠訂單將於今年順利進入量產，並對CSP業者以自研晶片取代通用型GPU趨勢看法樂觀。沈翔霖表示，公司技術居領先地位、並與代工業者密切合作，為客戶爭取最多產能，全年營運維持強勁。

●台塑化3日董事會通過首季財報、董事資格審查以及參與台塑新智能百億元現金增資案；其中，台塑化將依持股比對台塑新智能增資25億元。台塑、南亞及台化也一併召開重訊，說明董事會將跟進通過參與台塑新智能增資計畫，以「建構完整產業鏈及拓展綠色儲能」。

因應台塑新智能「彰濱新能源專區」第二階段投資部署，台塑四寶、台塑生醫將依照持股比例參與台塑新智能100億元增資案。

●花東旅宿業者認為，旅遊補助7月才上路太慢，行政院決定提早至6月開始提供補貼。政院副院長鄭文燦說，目前消費信心還沒恢復，希望各種紓困融資、旅遊補貼的方案可早一點上路，會由觀光署、農業部推動，但因下清水橋5月底才會修復，屆時大客車跟遊覽車才會通行，所以應是6月開始旅遊補貼，希望提振國人到花蓮旅遊和消費。

●晶華國際酒店受惠國際商旅回流與內需國旅與餐飲市場暢旺，加上企業復辦春酒與婚宴訂席回溫，帶動住房、餐飲與宴會業績齊揚，第一季營收17.47億元、年增0.46％，稅後純益4.25億元、年增17.46％，每股稅後純益（EPS）3.33元，比去年同期的2.84元成長17.25％，第一季營收、獲利創同期新高。

●華新（1605）不銹鋼連續三季出現虧損，但第一季虧損金額已顯著縮減，雖第一季每股稅後純益（EPS）從去年同期0.56元降至0.22元，卻優於去年第四季0.08元。華新總經理潘文虎3日在法說會上預告，不銹鋼、電線電纜及資源三大事業第二季需求及價格回升，表現均優於第一季。

●達方（8163）公布第一季財報，稅後純益1.44億元，每股稅後純益（EPS）0.52元，較去年同期微幅增加。對於後續展望，總經理蔡耀坤表示，今年綠能還是調整的一年，IT產品逐季復甦，今年透過產品組合調整，期望毛利率更加精進。

●十銓科技（4967）董事會通過第一季財報，合併營收29.94億元，對比去年同期大幅增長90.77％，稅後純益2.87億元，每股稅後純益（EPS）4.1元，創下單季歷史新高紀錄。

展望後市，十銓布局高階產品有成，DDR5出貨占比持續攀升，同時，該公司這幾年在工控以及B2B領域亦積極耕耘，成功擴展集團經營版圖，在產業淡季仍能逆勢成長，並取得優異的營運成果。

●AI手機換機需求湧現，高通、蘋果、聯發科（2454）等全球大廠紛紛釋出樂觀訊息，帶動砷化鎵代工廠宏捷科（8086）業績增溫，4月合併營收4.47億元，再度刷新30個月來新高。

公司指出，下半年手機復甦態勢明確，受惠客戶版圖轉移、美系大客戶財報及財測雙優，本季雖為傳統淡季，然營收將不亞於第一季，優於原先預期。

利空因子：

●攸關環境永續零廢棄目標的《資源循環促進法》草案，因定義不明、有重覆課徵疑慮、未與減碳效益相連結，致環境部在草案預告期上一延再延，原訂2025年起徵、攸關企業荷包的「資源循環促進費」也陷入難產。

知情人士指出，因520新舊政府交接，政院有不少優先法案排隊中，加上碳費若出爐後，若資源循環促進費也一併公告，產業界將同時面臨碳費跟資促費的雙重負擔，更會引發綠色通膨心理，《資促法》審查恐無法順利於本會期通關。

●《資源循環促進法》未來將向排放廢棄物資源的業者徵收「資源循環促進費」，不過徵收「資促費」仍有要件，並非每一家業者都必須繳交，須有大要件符合才會徵收。產業界仍憂心，徵收「資促費」，恐有重覆課徵之嫌，等同被剝兩層皮。

●「股神」巴菲特（Warren Buffett）在波克夏海瑟威股東大會上的談話中，關注人工智慧（AI）帶來的危險性，他將AI譬喻成核武，若不當使用恐怕會對社會造成毀滅性後果。巴菲特並指出，AI恐已推動詐騙產業，促使其成為大型「成長產業」。

93歲的巴菲特談及AI應用在詐騙的潛力時，表示他有值得憂心AI的理由，尤其最近看到AI工具維妙維肖的重現他的影音，連其妻小都難以辨認真偽。他表示：「一想到由AI推動詐騙的潛力，如果我對投資這類的事業感興趣，這將是長期的成長型產業，或在某方面來說它已經是了。」

●加薩停火談判5日進入第二天，埃及媒體報導談判已出現「重大進展」，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯同意釋放部分以色列人質。但也有媒體指出，哈瑪斯堅持任何協議都得包括「加薩結束戰爭」這項條件，導致談判卡關。

埃及媒體引述消息報導，哈瑪斯與以色列在多項爭執點達成「共識」，最新提案包括實行為期六周的停火，哈瑪斯在此期間將釋放33名以色列人質，包括婦女、女性士兵、老人與受傷俘虜等，以換取以國監獄釋放大量巴勒斯坦囚犯。

哈瑪斯要求以色列必須停止對於加薩地區的猛烈攻勢，並從該地區撤軍，才會與他們達成人質囚犯交換協議。