白易弘｜指數高檔震盪 留意兩檔營建股

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國際情勢

以色列伊朗衝突正式走向訂立和解階段，美國科技股財報周告一段落，FOMC利率決策塵埃落定，非農就業數據意外低於預期為美股做了止跌，目前美股四大指數雖在季線之下，但已從低點反彈站回月線，五月有機會在月季線之間震盪。

台股盤勢

加權指數上周受美國科技股財報與利率決策會議影響，在月線附近震盪，僅營建資產族群維持多頭走勢，營建股指數持續創新高，永信建（5508）站上兩百元，多檔營建股持續創新高，國建（2501）、皇翔（2545）沿著均線上攻態勢依舊，向來佔加權指數成交比重超過60％以上的電子族群連續數日不足60％，五月傳統是電子股淡季，五窮魔咒今年依舊。營建族群成為短線資金追逐標的，冠德（2520）與愛山林（2540）近期題材加持股價沿均線上漲機率大，加權指數進入多頭修正整理段，內需營建資產族群較不受美股因素干擾，可望持續沿均線上漲。

本周焦點個股

冠德（2520）

冠德今年業績將展現爆發力，新北市三重太子汽車舊廠「冠德心天匯」預計4月開始完工交屋，總銷達130億元，已銷售7成，為今年業績主力；另外去年底完工、總銷50億的台北市公辦都更案「冠德安沐居」，已售85％，其中去年底認列一半、其餘今年第一季持續認列並銷售入帳。

愛山林（2540）

台積電（2330）投資高雄設廠帶旺房市需求持續發酵，由甲山林負責代銷「郡都橋科大極」銷售報捷，短期間內幾近完銷。愛山林與郡都在高雄合作案子，均為超過500戶大型個案，「郡都當代」、「繽海」均已交屋，預售時均為2字頭，如今都已4字頭，潛在利潤豐厚。

※本資料由啟發投顧分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。