星座理財／天秤座放慢步伐 巨蟹座機會出現

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◎白羊座（3月21日～4月20日） 廣結善緣 貴人可期

水星白羊，進入後段。火星白羊，展開序幕。這是個幸運的一周，好的磁場從貴人能量明顯綻放，廣結善緣成為了本周旺運的重要策略，不過最好從專業的人脈著手。財利運勢十分尷尬，因為既出現了活絡，同時也出現了錯誤價值判斷所引來的危機，對於投資求財而言就是如此。幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。幸運數字：3、4、8、0及其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日） 合作洽商 謹慎為宜

學習是為了讓生命更精彩。對於獅子座而言，這是個大學習周。走出家門，走出習慣的領域，獅子們將會遇到喜悅的奇蹟，人生的蛻變極有可能因而發生。事業運勢雖然理想，不過對於合作案件洽商，還是需要多一點謹慎。投資求財，觀察國際財金策略依舊適用。幸運物與色彩：虎眼石與金黃。幸運數：8、7、4、2及其組合。

◎射手座（11月23日～12月21日） 投資求財 就線論線

愛情雖然未必是生活的全部，不過幸福的情緣卻肯定會左右生活的全部。這是個幸運的一周，尤其是愛情運勢的部分，有愛的人馬座多愛一些，其餘人馬座則多愛自己。事實上，幸福與好運勢並非等待，而是積極主動地營造，重點在於行動力。投資求財運勢亦佳，就線論線。幸運物與色彩：墨翠與深綠。幸運數字：1、4、3、8其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日） 國際財金 可多關注

金牛之月，進入中段。木星金牛，則位於後段。天王金牛，也亦步亦趨地進入後段。金星金牛，展開序幕。守護星回歸，溫暖的五月成為了金牛們的主場月份。事業職場上的壓力需要妥善轉化，學習是最為理想的轉化策略。投資求財，密切觀察國際財金政策的動向，順勢而為。幸運物與色彩：石榴石與紅色；幸運數字：9、3、4、8其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日） 震盪愈大 財利愈豐

偏財運勢出現了轉機，除了氣勢活絡之外，也出現了稍縱即逝的機會。不論是商務買賣，還是業務行銷，乃至於借力使力的合作，都值得掌握並積極運作。本周不宜出遠門，即便是勢在必行的公務之行，也需要妥善規劃。投資求財，震盪愈大，財利愈豐富。幸運物與色彩：珍珠與黃色。幸運數字：2、0、8、4宏其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日） 購屋置產 絕佳時機

家庭運勢格外理想，對於有意購買屋宅的山羊來說，這是個值得積極進場賞屋選屋的一周。進入「立夏」之後，將居家環境清掃一番，家人的好運勢布適當的風水局。愛情運勢並不理想，給自己一些時間，思考彼此情意與未來的幸福。投資求財也是如此，靈活運作納財為先。幸運物與色彩：紫水晶與紫色。幸運數字：1、9、4、0及其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日） 按部就班 循序漸進

貴人在遠方，廣結善緣，就從積極參與社群活動開始。以不變應萬變，成為了本周事業職場值得參考的趨吉避凶，尤其是因為專業意見不合所引起的異動。幸運的是，許多事情還是有機會以按部就班與循序漸進方式獲得執行。投資求財，以市場氣氛為依歸，亦即順市而為。幸運物與色彩：粉晶與粉紅。幸運數字：9、2、4、8及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日） 放慢步伐 留意周遭

世界上最遠的距離，就是我在你面前，你卻看不見。對於本周天秤座而言，那就是貴人在身邊卻毫無察覺，以及機會出現在眼前卻視而不見。如此看來，天秤座有必要放慢生活的步伐，多一些心思觀察周遭人事物，千萬別讓貴人與機會流失了。投資求財，有必要防範顧此失彼。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數字：9、4、1、8及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日） 業務行銷 值得努力

冥王寶瓶，位於前段，進入逆行狀態，寶瓶們需要的是不執著。然而正確的執著還是值得肯定，只不過與私人領域有關的事務執著，恐怕就有必要放寬心。財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷都值得加把勁，讓機會財利發揮最大的價值能量。投資財利在短線，震盪是最好的機會。幸運物與色彩：碧璽與紅色。幸運數字：9、3、4、7及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日） 機會出現 積極掌握

機會活絡的本周，巨蟹們值得為出現在事業職場上的機會賣力。對於新事業的出發，以及事業經營模式的轉變或延伸，這是個理想的落實時段。另外容易出現的還有新點子與新商品的開發，機會出現了先掌握住再來仔細推敲。投資求財，無招勝有招，順市而為。幸運物與色彩：硨磲與白色。幸運數字：6、7、8、0其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日） 聰明布局 靈活運作

工作運勢十分理想，這是個辛苦有成的一周。只不過，出現在本周的「辛苦有成」並非埋頭苦幹，而是聰明布局，積極掌握機會，並且靈活運作。值得一提的是人脈磁場的部分，抱持學習的思維與態度，無謂的爭議容易獲得化解。投資求財，掌握機會，不疾不徐，區間運作。幸運物與色彩：琥珀與咖啡。幸運數字：8、1、9、2及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日） 短線操作 納財為先

土星雙魚，位於中段。海王雙魚，則繼續在尾聲階段往前邁進。財利運勢十分活躍，不論是商務買賣還是業務行銷，積極靈活運作有利可圖。需要提醒的是，過於自我優越，容易成為趕走貴人與伯樂的毒藥。投資求財，短線靈活運作調節納財為先。幸運物與色彩：白玉與乳白。幸運數字：8、7、6、0及其組合。