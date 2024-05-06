以哈衝突再升溫 以色列攻擊拉法

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以色列與哈馬斯的停火談判卡關之際，哈馬斯底下的武裝派系於5日向以色列南部發動火箭彈襲擊，引發以方不滿，隨後向加薩走廊南部城市拉法發動攻擊，以哈緊張局勢持續升溫。

以色列媒體5日報導稱，該國南部凱雷姆沙洛姆口岸附近的軍事基地，遭到10枚來自拉法的火箭彈攻擊，3名以軍士兵死亡，另有多人受傷。哈馬斯底下的武裝派系卡桑旅隨後承認其武裝人員向以色列發射大量火箭彈，不過並未證實從何處發射。

凱雷姆沙洛姆口岸與加薩和埃及接壤，為運送人道物資的管道之一。事件發生後，以色列便關閉了該過境口岸，禁止人道援助卡車通行，不過其他過境點仍然開放。

以軍隨後向加薩南部拉法的一間房屋發動空襲，導致3人死亡、多人受傷。以軍發言人證實，此次攻擊乃是針對卡桑旅事件的反擊，已摧毀拉法的一個哈馬斯軍事基地。

以色列此前便曾揚言將攻擊拉法，不過此舉引發若干國際組織的擔憂。拉法為加薩走廊最南端的城市，與埃及邊境只隔一道拉法關卡，成為加薩地區最後的避難所。自去年10月以色列對加薩走廊展開一連串空襲以來，原居住於加薩的230多萬居民中已有150多萬人避逃至拉法。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於3日警告，一旦以軍入侵拉法，將會為在此避難的逾百萬民眾帶來悲慘後果，無疑將是一場「人道災難」。

雙方衝突升溫之際，開羅的停火談判也陷入僵局。以色列與哈馬斯代表團周末於開羅舉行停火談判，埃及媒體稱協議出現「重大進展」，然而雙方仍在關鍵事項上僵持不下：哈馬斯重申應結束戰爭以換取釋放人質，而以色列斷然拒絕此提案，該國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也發出聲明表示，「若向哈馬斯的條件屈服，對以色列而言將是重大挫敗」。

由於雙方始終無法達成共識，哈馬斯代表團於周日晚間離開開羅，將回頭與其領導人協商，埃及消息人士稱，哈馬斯代表將於7日返回開羅繼續進行談判。