龍耀｢橫山｣ 歡慶一甲子

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新北市三芝區橫山國民小學於5月4日舉辦創校60週年校慶活動，由現任校長吳景泉主持，新北市政府教育局劉明超副局長、民意代表、地方士紳、各界嘉賓及歷屆校友齊聚歡慶，賀客盈門。

校慶活動由三芝國中大鼓隊精彩的大鼓表演揭開序幕，橫山國小現任第13屆校長吳景泉表示，自民國54年1月1日起，｢橫山｣從三芝國小大坑分班獨立成為橫山國民學校，隨後在57年實施九年國民義務教育時，改名為臺北縣三芝鄉橫山國民小學，民國99年12月25日新北市政府改制，再度更名為新北市三芝區橫山國民小學，今（113）年橫山國小已經60歲了。

｢橫山｣的教育團隊在歷任校長精心規劃下，屢獲教育部首獎。吳景泉校長表示，尤其是教育界的奧斯卡獎、教學卓越金質獎，更是第一次參加就獲獎，代表著｢橫山｣教育團隊課程教學卓著及合作無間，獲得評審肯定。另外，也獲得藝術教育貢獻獎、特色學校特優獎及攜手特色學校特優獎、健康促進學校金質獎等殊榮，而在新北市榮獲特優獎更是不勝枚舉。獲獎就是給｢橫山｣教育團隊的鼓勵，團隊也將竭盡所長，點亮｢橫山｣孩子的未來學習道路。

吳校長表示，自從｢橫山｣開放為自由學區，讓新北市的學子無須轉戶籍就能入學，曾有位媽媽遠從板橋每天接送孩子來｢橫山｣上課，只因孩子轉學前到｢橫山｣試讀上課一天後，當晚就直接告訴媽媽，自己想來｢橫山｣就讀，一句話讓這位媽媽奔波四年接送孩子直到畢業，不過，也造就他獲得｢總統教育獎｣得主殊榮。值得一提的是，學生在轉入前，是學校輔導室的常客，只因她有選擇性自閉傾向，來到｢橫山｣後，與同學、老師互動逐漸增加，選擇性自閉傾向徵兆自動痊癒了。｢橫山｣的優質師資及環境，正符應畢業校友的一句話，｢橫山｣是一所魔法學校，會讓不想上學的孩子喜歡上課。

隨著新課網的修訂，配合教育願景與課程核心素養，吳校長帶領｢橫山｣教育團隊，研發出融入地方特產茭白筍之四季校訂課程，結合四季不同的環境生態，發展出春、夏、秋、冬四季特色課程，包括：春季課程-永續環境教育、夏季課程-藝術多元茭紙陶、秋季課程-茭白筍體驗、以及冬季課程-橫山愛閱人。吳校長期待涵育｢橫山｣學生成為具有國際觀、關懷力、閱讀力、創造思考力及品德實踐力的未來主人翁，讓今日學生以｢橫山｣自豪，明日｢橫山｣以校友為榮。