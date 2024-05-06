0506群益早安｜全球財經時事深度解說

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（1）數據弱了、市場笑了，但有隱憂

◎4月非農僅增17.5萬人，遠低於預期，失業率走高，ISM服務業指數追隨製造業指數，也跌落至榮枯值之下；服務業價格走數走高，也與製造業指數一致

美國4月就業報告

◎就業市場今年強勁開局後正在降溫

◎4月非農就業人數增加17.5萬，增加規模為六個月內最小。失業率升至3.9％，工資成長放緩。

◎彭博：貨幣政策在經歷了長期滯後之後終於在勞動市場上發揮作用。

美國S&P服務業、綜合PMI終值

◎首席經濟學家ChrisWilliamson表示，4月份服務業成長放緩，顯示美國經濟第二季開局疲軟。

美國ISM服務業指數

◎4月服務業意外出現2022年以來首次萎縮，如果未來幾個月繼續走弱可能會引發對經濟成長放緩的擔憂

◎ISM服務業調查委員會主席AnthonyNieves：受訪者表示服務業整體在放緩，速度因公司和細分行業而異。◎彭博：4月份服務業活動急劇放緩表明貨幣政策持續給經濟帶來壓力

美國聯準會理事Bowman

◎Bowman周五（5/3日）表示，通膨可能會在「一段時間內」保持高位，但她仍然預計隨著利率保持限制性，通膨最終會降溫。她重申，若通膨下降進程停滯或逆轉，她願意加息

美國聯準會芝加哥Goolsbee

◎Goolsbee表示，像周五（5/3日）這樣的就業報告會讓他感到經濟沒有過熱。他拒絕透露今年是否可能降息，稱他仍在等待更多數據以確認通膨正向聯準會2％的目標邁進。

◎Goolsbee周五（5/3日）還表示政策制定者應考慮如何改善他們對經濟狀況的看法以及如何將這些觀點納入利率預測。「如果沒有將經濟狀況與利率預測聯繫起來，點陣圖只是沒有經濟內容的意見集合」。

美國聯準會紐約Williams

◎Williams周五（5/3日）表示，聯準會（Fed）的2％通膨目標是實現物價穩定，也是確保經濟繁榮的關鍵。

◎美國前財政部長Summers同場表示，Fed應該放棄2％的通膨目標。

美國財長葉倫

◎美國財長Yellen周五（5/3日）表示，基本面仍指向通膨放緩，通膨預期獲得良好控制。

◎勞動力市場雖然強勁，但並非造成通膨壓力的主要來源。

（2）美股94強

蘋果財報市場滿意，股價漲近6％

◎科技股表現強勁，臉書、微軟漲逾2％晶片股表現突出：AMD、美光、博通、輝達、應材、台股ADR

標普500企業財報統計

◎財報季節起算日各有不同，個人以大型金融業財報公佈起算

FACTSET5/3：

◎約80％企業公布財報，77%盈餘高於預期，與五年平均值相當，但高於十年平均值75％

◎盈餘成長率7.5％，低於五年平均值8.5％，但高於十年平均值6.7％

◎61％營收高於預期，低於五年平均值69％及十年平均值64％

◎營收成長率0.8％，低於五年平均值2.0％及十年平均值1.4％

◎盈餘成長率預估（年比），未來12個月本益比為19.9，高於五年平均19.1與十年平均17.8，但低於第一季的21.0。

未來三周企業財報公布狀況

◎5/5-5/12 150間企業公布財報，沒有A咖，有特色的B咖（如：PLTR）

◎5/12-5/19 11間企業公布財報

◎5/19-5/26 15間企業公布財報

◎5/23 NVDA 05：00

總經數據方面

◎本周美國公布經濟數據較少，周四申領失業金人數，周五密大消費者信心、財政預算月報

◎歐元區、日本S&P服務業、綜合PMI終值、中國財新服務業PMI

總經數據方面

◎日本勞工現金收入、實質現金收入

◎中國進出口、CPI與PPI、M2/新增貸款/社會融資

◎台灣：外匯存底（外資進出）、CPI與核心CPI、進出口

波克夏‧海瑟威公司周六（5/4日）舉辦了副董事長查理‧蒙格（CharlesT.Munger）去世後的第一場股東會，93歲的「股神」巴菲特（WarrenBuffett）身邊的人，換成了副董事長阿貝爾（GregAbel）。

◎為何大減蘋果持股？巴菲特解釋，這是出於稅務考量

◎接班問題：巴菲特表示，他自己感覺還能勝任這份工作

◎AI發展：他對人工智慧一無所知

◎再生能源：需要時間來開發

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