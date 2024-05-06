《電零組》南電Q1轉虧摔近5年低 每股虧0.24元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)董事會通過2024年首季財報，受步入需求淡季稼動率偏低、折舊增加及錦興廠產線改造升級影響，營運顯著由盈轉虧，稅後虧損1.52億元、每股虧損0.24元，為19季來首見虧損、雙創近5年低，表現遠低於外資預期。

南電2024年首季合併營收71億元，季減23.74％、年減達43.56％，為近5季低。營業虧損7.94億元，為19季來首見虧損、下探7年低。雖然業外顯著轉盈、登近1年半高，稅後仍虧損1.52億元、每股虧損0.24元，為19季來首見虧損、雙創近5年低。

南電營運自去年以來明顯轉弱，今年首季動能疲弱，毛利率負5.36％、營益率負11.18％，分為5年及19季以來首見虧損、雙創7年來低點，本業營運顯著由盈轉虧，儘管匯兌及轉投資收益增加，使業外顯著轉盈達5.52億元挹注，仍難以彌補本業虧損。

南電亦公布4月自結合併營收26.76億元，月增0.36％、回升至今年高點，仍年減27.86％。累計前4月合併營收97.76億元、年減達39.98％，為近5年同期低。展望後市，隨著市場需求復甦、錦興廠產線完成改造升級，法人預期第二季營運有望止跌回升。

南電董事長吳嘉昭在營業報告書中指出，隨著通膨逐漸趨緩，各國放慢升息腳步，消費電子庫存去化已接近尾聲，在總體經濟改善、廠商回補庫存、新世代產品陸續推出等助益下，預期多數半導體廠商營運可望在首季落底，第二季起開始回溫、下半年重返成長軌道。

吳嘉昭表示，南電今年除依計畫爭取雲端AI、AI PC及高階網通應用等產品商機外，並將增聘更多研發、製程改善及AI等專業人才，持續精進生產技術、優化製程條件，並透過數位優化及合理化專案，提升作業效率，在開源與節流並行下強化公司營運績效。