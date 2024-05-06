2024歐洲節 歡慶歐洲日

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2024歐洲節於5月4日及5日，在臺北華山文創園區中央藝文草地舉行，由歐洲經貿辦事處、外交部、文化部及臺北市政府聯合主辦，歐盟十六個會員國在臺辦事處協辦。

今（2024）年，歐盟歡慶捷克、匈牙利、立陶宛、波蘭、斯洛伐克等十個中東歐國家加入歐盟二十周年，歐洲經貿辦事處特別邀請歐盟會員國在臺辦事處推薦最能代表其國家的音樂與樂曲與精彩表演，搭配歐洲美食美酒，邀請臺灣民眾一起歡慶歐盟生日「歐洲日」，現場完全免費入場。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫及歐盟十六個會員國辦事處駐臺代表、外交部部長吳釗燮、文化部文化交流司代理司長紀東陽與臺北市政府副秘書長游適銘一同出席開幕式。歐洲節以嘉年華會的歡樂形式歡慶5月9日「歐洲日」，歐洲節所有攤位都來自歐洲各國的產品與廠牌，歐盟會員國在臺辦事處更精心挑選並親自邀請歐洲表演者直接由歐洲飛來參與歐洲節，讓民眾陶醉在義大利、奧地利歌手的歌聲中，觀賞烏克蘭民族舞蹈、沉浸在西班牙佛朗明哥舞的熱情裡，完成一場不可思議的歐洲熱情文化饗宴。歐洲節把華山中央藝文草地變成歐洲遊樂園。民眾不必搭機出國，就可以盡情體驗歐洲文化！

5月9日「歐洲日」是歐洲在第二次世界大戰後，為了終止戰爭並追求歐洲的統合與和平而訂定「巴黎協議」的紀念日。今年，歐洲節主題為歐盟格言「多元一體（United in diversity）」，此格言強調並紀念歐盟會員國為歐洲的和平與繁榮所做的共同努力。歐盟歡慶捷克、匈牙利、立陶宛、波蘭、斯洛伐克等十個中東歐國家加入歐盟二十周年，這些國家的加入使歐盟更加強大、更多元，也為歐盟帶來了新的機會與團結。

今年，歐洲經貿辦事處也在歐洲節現場設立「聲援烏克蘭」募款攤位，邀請與會者一同聲援烏克蘭。歐洲經貿辦事處處長高哲夫於開幕式致詞時特別向吳部長感謝臺灣政府對烏克蘭的支持，並強調民主夥伴一同捍衛國際法與法治社會的重要性。2023歐洲節所得的募款已由「台灣烏克蘭陣線」提供烏克蘭兩輛救護車，今年「台灣烏克蘭陣線」將把所得捐給烏克蘭中小型人道救援機構，持續援助烏克蘭。

今年將是高處長駐臺最後一年，高處長也藉致詞機會表達他個人對臺灣的感謝與祝福，並對外交部、文化部、臺北市政府歷年來向歐洲經貿辦事處活動提供的支持表達誠摯感謝。高處長強調，歐洲節將會持續下去，把歐洲帶來臺灣，歡迎臺灣民眾明（2025）年繼續前來享用歐洲美食美酒、體驗歐洲文化，與歐盟和會員國一起歡慶歐洲日。