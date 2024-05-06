更新先等等！三星手機又傳螢幕綠線災情 用戶無奈組自救會社團

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近期網路上傳出多起三星手機螢幕出現綠線或粉紅線的災情，多數用戶在手機更新後，發現螢幕上出現無法修復的線條，且根據三星用戶消息，除了過去便曾傳出災情的S系列，或是note系列，目前flip3機型的災情也頗嚴重。

因許多三星用戶求助無門，目前已在Facebook上成立「台灣三星 Galaxy S & Note 螢幕綠屏綠線故障案例 消費者集中自救討論區 Taiwan Samsung」社團。根據社團貼文及其他網站討論區顯示，有些人求助原廠或維修中心，維修報價約為4,500元至上萬不等，但也有人稱，先花300元送檢測後有機會以1,200元優惠價維修。目前該Facebook社團已有1,700加入，各大論壇網站亦有多篇相關討論文。

根據印度快報（The Indian Express）報導，據傳三星將為印度為受螢幕綠線影響的部分Galaxy S系列智慧型手機用戶，提供免費更換螢幕服務。三星表示，將為 Galaxy S20系列、Note 20系列、S21系列和S22 Ultra智慧型手機的部分型號提供一次性免費更換螢幕服務。

「台灣三星 Galaxy S & Note 螢幕綠屏綠線故障案例 消費者集中自救討論區 Taiwan Samsung」Facebook社團簡介表示，希望三星方面盡快針對綠線問題提出解決方案，或是針對產品於超過有效使用壽命後螢幕將產生一定機率的「綠屏」故障說明。