《其他電》閎康Q1每股盈餘2.11元 擬投4億日圓北海道設實驗室

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】半導體檢測廠閎康(3587)第1季稅後盈餘為1.39億元，年減8.38%，每股盈餘為2.11元，累計前4月合併營收為16.18億元，年增4.77%，為強化公司長期策略布局及並持續深耕日本市場，閎康董事會通過預計以4億日圓取得日本北海道不動產，作為日本第3實驗室之營運處所。

閎康第1季合併營收為12.06億元，年增5.63%，營業毛利為3.62億元，年減13.32%，單季合併毛利率為30.06%，年減6.57個百分點，營業淨利為1.59億元，年減17.05%，營業淨利率為13.15%，年減3.6個百分點，稅後盈餘為1.39億元，年減8.38%，每股盈餘為2.11元，閎康表示，第1季營收成長獲利略減主要是因產品組合差異及熊本實驗室訂單延後影響。

隨著AI應用的興起，對於GPU的需求以及ASIC的開案量快速增加，相關應用著重高速運算及節省能耗，因而皆使用先進製程和先進封裝，閎康為全球佈局最完整之半導體檢測分析一站式服務實驗室，多年之分析經驗及資料庫已在檢測分析產業建立極高門檻。

閎康表示，由於AI相關晶片採用先進製程，並進一步使用先進封裝技術，使得晶片複雜度顯著提升，進一步推動先進元件材料製程開發以及可靠性分析（RA）的需求；市場預期，該公司今年來自北美市場的業績將顯著增長。隨著客戶在高速運算晶片市場獲得絕大部分的市場份額，閎康亦可望接到該領域主要科技巨頭的大量檢測與分析訂單。

受先進製程及先進封裝帶動閎康檢測需求增長，閎康4月合併營收為4.13億元，年成長2.33%，累計前4月合併營收為16.18億元，年成長4.77%。

閎康在全球半導體產業的發展中扮演著至關重要的角色；公司憑借著全球化策略格局和長期深耕國外市場之品牌能見度，有別於其他同業受限營運據點而無法提升機動性，成功的在迅速變化的市場中取得領先優勢，有鑑於日本政府大力扶植半導體之決心及日本半導體產業復興商機，為強化公司的長期策略布局及並持續深耕日本市場，閎康董事會通過預計以４億日圓取得日本北海道不動產，作為日本第三實驗室之營運處所。

閎康表示，公司於2019年在名古屋設立首個日本實驗室，迄今為止，該實驗室的業績增長連年超越公司整體平均水準；公司亦於2023年9月在熊本開設了第二實驗室，目前受益於名古屋實驗室打下的堅實客戶基礎及當地晶圓代工業者需求，營運逐步加溫。閎康未來將持續積極布局日本市場，就近滿足當地客戶需求，掌握市場先機並進一步提升市場份額。

為進一步掌握AI帶來的先進製程和先進封裝商機，閎康董事會決定將今年的資本支出從10億元~12億元提升至12億元~14億元，以滿足客戶需求，預期將能進一步鞏固閎康在半導體檢測域的領導地位。