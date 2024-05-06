《金融》工資通膨續降溫 股市拉回成布局契機

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【時報記者林資傑台北報導】AI需求帶動的高成長浪潮及市場對降息預期，為2024年以來股市上漲的2大主要推手。由於近期通膨降溫進程跌宕，市場降息預期經歷數次轉變，造成股市波動加大。中租投顧總經理蘇皓毅表示，股市多頭格局事實上沒有改變，近期若逢拉回都是良好的入場時點。

蘇皓毅指出，由於過去幾年美國移入大量移民，有助於降低中低端就業市場需求，將使工資通膨持續降溫，二次通膨發生的機率不大。此外，儘管美國經濟動能仍充滿韌性，但美國聯準會（Fed）確實存在降息動機。

首先，美債體量過去數年大幅擴增，財政部發新債、還舊債的再融資成本飆高，形成財政負擔。其次，NFIB小企業樂觀指數3月降至2012年12月以來新低，顯示高利率環境已對中小企業帶來壓力。今年適逢美國大選年，監管單位亦會傾向推動更多對股市有利政策。

地緣政治風險方面，蘇皓毅認為投資人應持續留意其變化，但不需過於擔憂，目前伊朗及以色列的軍事行動都相對克制，預期中東地緣政治問題後續應不至於進一步擴大。

而地緣政治風險與聯準會態度的轉變使得美元指數維持強勢，導致投資人擔憂1995～2000年期間頻繁發生的債務危機重現。然而，蘇皓毅表示，亞洲國家如今財務健全度與匯率彈性已不可同日而語，尤其匯率競貶潮集中在東北亞諸國，發生地區型金融風暴的機率不大。

儘管市場近期對降息時間點預期不斷延後，但美國利率已在2023年見頂、貨幣政策即將轉向一事並無改變，蘇皓毅建議投資人應把握市場波動擇機進場，債券以中短期高品質債券基金為核心資產，搭配中長期高品質債基金，除了高息收外，也可爭取降息後的資本利得。

股市方面，蘇皓毅建議除了引領AI發展的美國大型成長股，亦可留意受惠AI供應鏈帶動的台股、日股及印度股市。由於市場短期波動較大，定期定額或母子基金投資法是更為穩健的選擇。