立夏迎夏日 桂冠冰菓室「冰」紛特展 免費冰品狂歡

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隨著氣溫逐步升溫，桂冠冰菓室與民眾相約5月5日立夏這天，在臺北市立兒童新樂園舉辦「夏日冰紛特展」活動，為今（2024）年夏天的開始增添一抹清涼。桂冠冰菓室特別準備1,000份全新口味冰品，包含水果雪酪系列及冰殼雪糕系列，現場更打造巨型扭蛋機要讓大家來扭出好運，一早就吸引近千名粉絲到場參與活動。

為了迎接夏日的熱情，桂冠冰菓室在5月5日及5月12日兩天舉辦限定快閃，並打造了2024全新水果雪酪系列主題區，以繽紛色彩作為設計，搭配童趣的Q版水果公仔，吸引許多大小朋友們在此留下了歡笑的美好瞬間。

活動上更準備了1,000份冰品，包括香氣濃郁且絲滑迷人的2024年全新水果雪酪系列「百香白葡萄雪酪」與「熱帶水果雪酪」，酸甜清爽的滋味讓小朋友們愛不釋手，及深受大眾喜愛的冰殼雪糕系列「草莓煉乳夾心雪糕」與「紅豆黑糖珍珠雪糕」，充滿多層次食感，也獲得了現場民眾的一致好評。

此外，現場也設置了專屬桂冠會員體驗的巨型扭蛋機，只要於攤位出示會員身分，即可兌換1次扭蛋機會，不僅樂趣無窮，每顆扭蛋都有機會抽到桂冠專屬體驗，包含桂冠冰菓室冰品免費兌換券、桂冠線上商城折價券及桂冠窩廚房免費體驗課程等上千份豐富獎品，要讓大家帶著滿滿的好運與喜悅回家。

期許讓這份喜悅延續，桂冠冰菓室將在5月12日母親節當天，在臺北市立兒童新樂園舉辦第二波「夏日冰紛特展」活動，在這溫馨節日帶上摯愛的家人、邀上至親好友，一起為今年的夏天揭開甜密清爽的序曲，體驗充滿熱情驚喜的快閃派對！