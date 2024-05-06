台灣青年領袖舉辦「青年美好城市節」 桃園啟動多地合作共創未來

過去在疫情挑戰下，桃園青年以愛與行動為城市帶來祝福，展現出青年的活力、創意和行動力，由一群青年領袖自2020年發起的「SHALOM桃園青年美好城市節」如今已成為全台青年矚目的盛事，今年這場節慶將再度擴大舉辦，2024年的「青年美好城市節」以桃園青埔為活動基地，邀請更多青年跨越城市界限，透過實際行動為城市帶來無限祝福，使青年的定義，不再僅限於年齡，而是願意活出充滿活力、生命力、影響力的每一個人，成就一座美好城市的夢想。

桃園生命樹領袖協會理事長黃祈翰表示，「青年美好城市節」是一群青年領袖發起的盛事，透過合一的連結共同展現了青年的品牌、夢想、恩賜與愛心，一同為城市注入了美好的能量，他期待著更多的年輕人能夠參與其中，透過關係的建立，共同創造出一個美好的未來，讓今年的活動不僅僅是桃園的一場盛事，更是整個台灣以及香港、馬來西亞等地的城市共同參與的盛典。

活動主席潘俊達則表示，今年的「青年美好城市節」將連結海內外眾多城市，並期待從明年開始每個城市都能舉辦，活動中將共享資源，發揮各自的所長，並強調家庭及親子關係的連結在城市轉化中的重要性。他希望通過這個活動向社會、城市與國家傳遞正能量。此次活動更特別選址於青埔，鄰近機場和機捷與高鐵桃園站，象徵著祝福城市及連結國際的重要意義。

擔任本次活動策劃人的鍾漢騰對「青年美好城市節」充滿感動，他表示這個活動不僅是一場單日的盛會，更是一個永續的連結。他期待著有更多的青年參與其中，並幫助更多的創業者透過這個平台被看見。隨著活動的持續舉辦，這將成為台灣青年文化的一部分。「青年美好城市節」活動內容豐富多彩，包括音樂展演、創業市集、藍球比賽、親子樂園以及城市野餐等，涵蓋了藝術、創業、婚姻家庭、運動競賽等多方面的主題，展現了台灣青年的正面影響力。同時，活動也融合了「客家」、「原住民」與「新住民」文化元素，規劃了異國市集。更值得一提的是，當日活動更特別安排了「尊榮與感恩」母親節特別活動，為每位母親送上一份特別的禮物。

桃園市政府副秘書長金志聿在致詞中表示，「青年美好城市節」是一個集結青年創意、文化、音樂的盛會，更是連結了桃園在地的多元文化，包括客家文化、原民文化和新住民文化，他希望透過這樣的活動，打造一個對青年最友善的城市，讓每一位青年都能在其中找到自己的舞台，實現自我價值。此次活動邀請到市府多位長官，包括:桃園市政府金志聿副秘書長、青年事務局侯佳齡局長、原住民族行政局陳姿伶局長、民政局藍品畯副局長等政府官員的蒞場參與外，包括立委魯明哲，以及多位市議員:彭俊豪、黃崇真、魏筠、謝美英、游吾和、吳嘉和、梁為超、簡志偉、舒翠玲、許家睿、陳治文皆親自出席參加，另外青埔里長張茂土、芝芭里長黃連應等政治人物與大桃園基督教聯盟的參與支持。他們共同致力於打造一個更美好的青年城市。