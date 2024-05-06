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資產活化進補 北基今年3建案完工 推動高雄市仁武區後港東段土地合建分售案

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強化多元收益、提升資產活化，北基（8927）公告高雄市仁武區後港東段土地合建分售案；合建標的為高雄市仁武區後港東段119、122、123、124、125地號共5筆土地，面積3,051.15平方公尺（約922.9729坪），預計投資興建住宅大樓。

北基表示，北基為地主投入土地成本為3.3億元，建主為三地開發地產公司，預計投入營建成本約7.54億元。本案預計合建分售比率為地主分配比35％，建方分配比65％。

此外，北基目前旗下「水律川」、「援中」、「艾美城品」預售案量來看，總銷合計達51.97億元，平均銷售率達81.02％，仍維持今年上半年逐步進入完工、申請執照階段，可望帶動營運更上層樓。

北基油品事業全台加油站站點數來到73站，近年營運主軸擬定加油站營運優化及綠能、資產開發三策略；其中，資產開發包括新加油站點規劃、住宅開發、停車場設置等。

北基國際開發今年有二建案預計完工，包括「水律川」地上27層、地下4樓，共373戶，已售312戶，預計113年完工；「援中」為地上15層、地下3樓，共201戶，已售101戶，預計113年完工。

此外，北基國際也有「艾美城品地上13層、地下2樓，共74戶，已售72戶，預計113年完工；至於水星光地上26層、地下4樓，共288戶，已售286戶，預計114年完工。

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