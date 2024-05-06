政策助攻檢測業務 訊聯基因獲利年增80.6％、EPS 0.56元

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政策助攻檢測業務，訊聯基因（4160）營運加速推進，第一季營收1.67億元，年增24.02％，營業利益0.13億元，稅前盈餘0.18億元，稅後盈餘0.14億元，EPS 0.56元，季增107.4％，年成長80.6％。

訊聯基因表示，人工生殖補助政策開跑後，引領市場擴張，強勢帶動生殖醫學與精準檢測業績活躍成長；健保署通過SMA治療藥品擴增納保，國健署也正研擬把SMA檢測新生兒篩檢納入給付範圍，加上今年5月「次世代基因定序」（NGS）納入健保給付，可望助長基因檢測與精準健康市場更加蓬勃發展。

訊聯基因專攻「基因醫學及精準健康」、「數位科技」，深耕精準健康、次世代基因定序（NGS）等因檢測，從母健康出發，到健檢、中高齡疾病與癌症篩檢。 此外，集團旗下「訊聯細胞智藥」與韓國新創公司Metapore合作；在外泌體製程開發中，不僅整合韓國奈米純化技術，更導入訊聯基因數位獨家開發的外泌體AI分析平台，並結合先進的基因編輯技術，加速台韓合作之次世代外泌體製程，進軍廣大醫美、皮膚、生髮市場。

訊聯基因指出，訊聯開發一套獨家且領先市場的分析方案，係採用AI資料庫與生物資訊分析方案，以智慧研發與數位模擬技術，提升次世代外泌體製程效能，同時找出傳統方法難以突破的微小細節，為生物醫學研究、臨床診斷和治療的發展帶來新的可能性，還能夠降低醫療成本，完美助攻外泌體研發應用，使更多人受益於高品質的醫療服務，為智慧醫療注入新動能。