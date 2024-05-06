Ukai-tei Kaohsiung初夏菜單登場 搭懷石一泊二食專案每晚9,999元起

Ukai-tei Kaohsiung初夏菜單5月登場，西餐、鐵板燒與懷石料理呈獻初夏時節的魚鮮味美。Ukai懷石以傳統日本文化為基石，以時令食材打造懷石料理的款待初心。搭配晶英國際行館推出「食藝探索 懷石一泊二食專案」，雙人入住御典房型含早餐與Ukai懷石料理兩客，每晚售價9,999元起。Ukai西餐結合在地食材推出別具台灣特色的初夏菜單；Ukai鐵板燒以精湛技藝呈現頂級食材最極致的美味。初夏菜單與一泊二食專案5月８日起陸續開放預訂。

「以客人體驗為核心，使賓客透過五感盡情享受季節之美。」懷石料理在傳統日本文化中被視為款待料理的代表，UKAI集團秉持「遵循時旬傳統」與「從食材開始創作」，在尊崇時令的Ukai Kaiseki懷石料理將款待之心體現得更加淋漓盡致。透過料理長廣瀨晉平（Shimpei Hirose）對傳統和食文化的熟稔與各樣食材的靈活應用，Ukai懷石料理在季節更迭中不斷地給予饕客驚喜。以宜蘭香魚、東港鮪魚與蝦蛄等節令海鮮交織成的初夏懷石菜單，以清涼爽口的「野菜逸品」開場，幫助食客消除暑氣。「鹽烤香魚」選用有「初夏使者」之稱的宜蘭香魚，以精準火候將之碳烤至外酥內嫩，保留魚肉本身的果香與恰如其分的油脂比例。蕎麥麵的悠久飲食文化，至今仍有「帶來好運」的象徵，初夏懷石菜單料理長為賓客獻上「手打蕎麥麵」，以富含營養的蕎麥製成的手工冷麵，消暑之餘也寄寓一份來自料理長對賓客的祝福。

預約一次道地日式傳統飲食與頂級住宿體驗，晶英國際行館為推出「食藝探索 懷石一泊二食專案」，雙人入住18坪御典侶驛／御典雙驛，每晚售價9,999元起，專案內含兩客早餐與懷石自選午間／晚間套餐，初夏菜單與一泊二食專案5月9日可透過晶英國際行館官網預訂。

Ukai西餐保持著一貫的優雅細緻，且堅持使用當季食材，在行政主廚今村高尚帶領下，高雄分店獨創了別具特色的初夏菜色。主廚特別挑選了台灣綠竹筍，推出了獨家的「干貝鮮筍御飯」。「義式水煮魚」利用白酒將蛤蠣鮮味封鎖在來自澎湖的黃雞魚鮮嫩的魚肉內，並加入蒔蘿、橄欖、香葉芹，使其風味更加豐富。對於剛到台灣的今村主廚來說，透過對台灣食材更深一層的認識，同時迸發許多料理靈感，為Ukai西餐打造了獨樹一幟的在地特色菜單。5月８日起Ukai西餐開放預訂。

Ukai-Tei鐵板燒以全球首家摘下米其林星星的聞名，其烹調藝術純熟且專注於呈現食材最原始、最極致的美味，深受美食愛好者青睞。今村主廚私房菜餚「海膽 魚子醬 晶凍」經過低溫慢煮巧妙去除胡蘿蔔草腥味，僅保留其甜味，襯托出海膽鮮甜與牡丹蝦的甜美滑嫩。「壺燒大蠑螺」則以雪莉醋與雞高湯熬煮的奶油醬汁溫柔包裹自帶香氣的菌菇，注入蠑螺殼中一同在炭火上煨煮。主廚更挑選北海道春季的「喜知次」，以鰹魚高湯稍作調味，保留這一時節喜知次肉質豐厚的油脂與嫩滑口感。另附上全食利用的酥炸喜知次魚鰭，盡可能地充分利用每一寸食材，以減少浪費。5月9日起接受食饕預約品嘗高檔食材的極致美味。