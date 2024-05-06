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要變天轉涼了！周三起冷到剩1字頭 母親節天氣曝

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【中時新聞網 莊楚雯】周三起轉涼！氣象專家吳德榮表示，周三鋒面快速南下，北部、東半部轉雨，氣溫下降，周四、五大陸高壓挾乾冷空氣南下，清晨輻射冷卻帶來偏低的氣溫，北台灣局部平地降得很低。氣象署指出，周三至周五清晨受東北風影響，北台灣低溫下探20度以下，空曠地區只有18、19度。至於周日母親節天氣，吳德榮表示，鋒面接近，各地有短暫雨機率。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，今日微弱鋒面、掠過北部海面，影響輕微，大台北、東半部雲量略增、偶有局部短暫小雨，其他地區多雲時晴。今日北部氣溫23～32度，中部22～34度，南部22～35度，東部21～32度。明日（7日）西半部多雲時晴，東半部偶有局部陣雨。

吳德榮表示，周三（8日）另一微弱鋒面快速南下，結構鬆散、影響時間短，北部及東半部再轉有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有短暫陣雨的機率；氣溫略降。周四、五（9、10日）大陸高壓挾乾空氣南下，各地轉晴朗穩定，南部山區午後有短暫陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，但清晨輻射冷卻帶來偏低的氣溫，北台灣局部平地降得很低，應注意。

氣象署也指出，周三（8日）受東北季風影響，周三、四各地明顯降溫轉涼，北台灣低溫下探20度以下，空曠地區更只有18～19度，高溫約25、26度；其他地區早晚溫差大，低溫21～23度，白天高溫約28～30度。

吳德榮說，周六（11日）雲量稍增，氣溫略升；周日（12日）母親節鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有短暫陣雨的機率。應持續觀察模式調整。

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