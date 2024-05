【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】直到周日,加薩停火的前景仍然渺茫,哈瑪斯重申以結束這場戰爭換取釋放人質,但以色列總理納坦雅胡也再度斷然拒絕。

納坦雅胡重申以色列自這場戰爭爆發以來的目標:永遠解除哈瑪斯的武裝並解散該巴勒斯坦伊斯蘭激進組織,否則未來就會危害以色列的安全。

一名官員向路透社透露,這場在開羅的最新一輪調停即將以失敗收場。

雙方都將談判陷入僵局歸咎於對方。哈瑪斯代表團宣布周日晚間將離開開羅的停火會談,回去與領導層商議。

兩名埃及知情人士透露,哈瑪斯官員擬於周二返回埃及首都。

以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)表示,哈瑪斯似乎不是認真想達成停火,「我們觀察到令人擔憂的跡象,即哈瑪斯並不打算與我們達成協議,這意味著很快(in the very near future)將在拉法和加薩走廊其他地方展開強大的軍事行動」。

華盛頓仍不斷呼籲哈瑪斯達成協議。一名官員透露之前人在開羅的美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)將前往多哈(Doha),與卡達總理舉行緊急會議,此行旨在對以色列和哈瑪斯施加最大壓力,促使他們繼續談判。