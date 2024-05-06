《電零組》信錦Q1年成長552%、每股賺1.73元 全年將贏去年

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【時報記者張漢綺台北報導】信錦企業(1582)第1季稅後盈餘為2.44億元，年成長552.2%，單季每股盈餘為1.73元，信錦預估，今年第2季營運可望優於第1季，信錦董事長陳秋郎表示，今年營收及獲利都會比去年好。

雖然是產業傳統淡季，且工作天數較少，由於客戶需求穩定成長，信錦第1季合併營業收入為21.47億元，年成長17.3%，受惠於較佳的產品組合、生產製程改善、材料成本控制得宜及模具收入認列等因素下，單季營業毛利為6.28億元，季增9.2%，年增102%，單季合併毛利率約為29.2%，不僅較上季25.4%增加3.8個百分比，年增達12.2個百分比，為公司歷年單季新高，單季營業利益約2.97億元，季增0.1%，年增626.2%，營業利益率為13.8%，年增達11.6個百分比，受惠於美金升值的匯兌利益貢獻，營業外收益為0.9億元，稅前盈餘約為3.87億元，歸屬於母公司稅後淨利約為2.44億元，年成長高達552.2%，以加權平均股本計算，每股盈餘1.73元，表現顯著優於去年同期的0.3元。

根據研調機構調查指出，2024年PC產業在人工智慧整合、個人電腦換機週期等因素推動下，整體產業出貨量有望在2024年迎來增長，展望第2季，信錦表示，各項產品的出貨表現預期可望比第1季成長，公司將透過持續的創新研發來提高競爭力，以因應市場的快速變化，並持續布局新產品應用與客戶範疇，擴大業務觸角，以推升長期營運的成長動能。

手機及平板等行動裝置折疊風潮興起，信錦經過3年多的努力，不僅在折疊商品專利佈局及供應鏈的管理已漸趨完備，更配合國內NB品牌大廠開發新款折疊平板，預計今年上市銷售，正式進軍折疊市場。

陳秋郎表示，信錦過去幾年投入不少資源在折疊產品的研發，除了客戶即將推出銷售的折疊平板，折疊手機也在努力中，由於折疊手機零組件都是由品牌廠指定協助，我們鎖定韓系手機客戶，這一塊，我們是有機會的，信錦一定不會缺席折疊市場。