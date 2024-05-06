桃園「任性電網」 半個月停電20次

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中國時報 蔡依珍、 呂筱蟬 、 姜霏 】桃園地區從前天深夜到昨日晚間3度停電，共1萬2611戶受到影響，4月中起桃園累積大規模停電已達20次，堪稱停電「重災區」，藍議員認為高度集中桃園恐有隱情，也痛批韌性電網已成「任性電網」，要幫市民討停電補償；台電則稱無隱情，只有日夜搶修的實情，卻又扯停電非台灣獨有，讓藍委大酸台電高層只會情勒。

「又是桃園停電！」桃園市議員凌濤說，4日深夜11點44分大園和中壢青埔一帶有2,779戶停電，5日清晨6點5分桃園龜山區及新北林口區又有6,627戶大停電，台電都稱是電纜故障導致。

凌濤指出，停電高度集中桃園，讓人懷疑有隱情，直指台電至少給出「7種說法」：饋線跳脫、樹竹觸碰、線路故障、沿海鹽塵害、高壓線路斷線、蛇鼠害等，但其他縣市就不會有這些問題嗎？質疑是故意選桃園或電網更新跳過桃園，感嘆石門發電廠和大潭發電廠都在桃園還狂停電，市民情何以堪，要求台電給桃園人一個交代，並給予受害停電區域適切補償。

桃市府也說，無預警停電與電壓不足造成的電器耗損和故障不該由市民承擔，台電和經濟部都該正視，更重要的是，半個月近20次無預警大停電，台電要找出系統性和結構性原因，並好好說明和解釋。

台電則發出近千字長文否認有隱情，指4月中以來桃園多起停電均為事故所致，強調桃園配電線路高達1.2萬公里，饋線1109條，排名全國第二，用戶也高達130萬戶，且工商發展迅速，增加供電風險，允諾加速桃園饋線自動化，並全面盤點配電設備線路配置及人力支援機制，盼政治口水勿淹沒台電汗水。

雖然台電信誓旦旦要預防停電事故重演，但昨晚8時55分因電驛動作饋線跳脫，又造成桃園八德、大溪及平鎮區共3,205戶停電，台電獲報後已派員搶修中。

議員黃敬平怒嗆台灣供電系統中的韌性電網已變成「任性電網」，4月漲電價，桃園民眾還需忍受更頻繁的停電，有夠冤枉。龜山立委牛煦庭也說，市民從不懷疑台電基層認真工作的態度，不解的是為何問題叢生，更不滿高層只會拿基層當墊背做情緒勒索，感嘆：「錯誤的政策、脆弱的電網、倒霉的桃園！」