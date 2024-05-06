群益高階主管共識營攜手獨董 透過逆境領導及身障體驗實踐ESG力量

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群益金鼎證券（6005）3日在桃園舉辦為期兩天的高階主管共識營。此次活動除高階主管外，更邀請三位獨立董事共同參與並給予指導。

透過逆境領導四大心法與身障體驗活動，高階主管實際體驗「多元共融」的內涵，並對永續領導力進行深度探討。結合群益金鼎證券一貫的 ESG 理念以及營運藍圖的策略方向，未來得以引領與推動公司的變革與發展，同時持續建構 ESG 永續發展生態根基。

首日的活動鎖定主題為變革下的逆境領導，邀請講師分享在逆境時代下對於外部產業環境及內部組織人心方面的心得與見解。在活動中，講師分享其豐富的實戰經驗，與會主管融合講師的授課內容、以分組討論及演練的方式，深入探討逆境時代情境下的應對之道。

透過分析內外部環境的挑戰，探討逆境中的心法，包括「當責」、「創新」、「正向」以及「驅動」等核心觀念，為應對未來的挑戰提供實用的指導與啟示。

次日的活動則由伊甸基金會主辦，以關注社會共融為主題，策畫生命講座與身障體驗活動，使參與者透過換位思考，深入了解身心障礙者的生活與體驗；希望透過企業對社會的影響力，共同攜手打造㇐個更加包容多元的社會。

在生命講座中，身心障礙生命講師分享其生命故事，讓主管更加深入地了解身心障礙者的真實生活，增進對多元友善的理解與實踐。透過「模擬聽損」、「障礙手書寫」、「視障迷宮」等身障體驗活動，藉由分組感受引導者及身障者的互動情形，體驗聽覺、手指及視野缺損對生活造成不便的影響。各項實際體驗活動引發與會主管更深層次的思考與共鳴。

在「永續未來」的宗旨下，群益金鼎證券支持「性別平權」、「人權至上」及「多元共融」。此次高階主管共識營不僅為本公司獨立董事及高階主管提供了深度思考與交流體驗的機會，相信在管理階層的行動支持下，群益將持續邁向更美好的ESG永續未來。