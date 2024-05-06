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母親節「藝奇」用餐可抽獎 「陶板屋」招待鮮蝦沙拉

  • 工商時報 姚舜
「Oh my!原燒」在5月11、12日母親節周末兩日，將為每桌貴賓留影並立即印出且附贈專屬相框，保存和家人放縱吃肉的愉快時光。圖／王品集團提供
「Oh my!原燒」在5月11、12日母親節周末兩日，將為每桌貴賓留影並立即印出且附贈專屬相框，保存和家人放縱吃肉的愉快時光。圖／王品集團提供

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搶攻母親節孝親餐飲商機，周末到「Oh my!原燒」內用套餐，將為每桌客人留影並立即印出且附贈專屬相框，保存和家人放縱吃肉的愉快時光。「藝奇和牛岩板燒 日本料理」FACEBOOK粉絲專頁舉辦2波抽獎活動，有機會抽中價值1,560元的經典套餐雙人券和知名日式廚具。「品田牧場」5月底前推出期間限定的轟炸海陸號雙人餐，份量加倍、幸福翻倍。想避開周末人擠人的家庭，5月底前平日到「陶板屋」消費2客套餐再招待葡萄柚鮮蝦沙拉，讓媽咪整個5月都在日式氛圍裡倍受寵愛。

剛滿20周年的「Oh my!原燒」日式燒肉，讓客人珍藏當下的美好，5／11、12母親節周末兩日，為每桌家庭留影並提供專屬相框。7月底前，內用消費還能以399元加購夢幻饕客大賞拼盤（10％服務費另計），主打澳洲和牛橫膈膜及紐西蘭牛舌，給最懂吃的媽咪專屬肉肉拼盤。8月底前第2杯啤酒享5折優惠，喜歡小酌的率性媽咪可千萬別錯過。

CP值超高的日料「藝奇和牛岩板燒 日本料理」母親節推出歡慶活動，即日起至母親節當天，在「藝奇」FACEBOOK粉絲專頁活動貼文下，用「櫻」造句對媽媽的感謝再完成指定條件，5／17有機會抽中價值1,560元的經典套餐雙人券。5／20前，再將與媽媽在「藝奇」用餐的合照，上傳至粉專指定貼文留言處，還有機會在5／27把日本MIYAWO陶土湯鍋3L和TSUDOI黑鐵釉美濃燒花型盤抱回家。5月底前，帶媽咪到店消費2客極上或名物套餐，即招待專屬花見禮櫻之干貝最中餅一份。

只要有心在5月找一天和媽媽吃頓飯，天天都是母親節，5月底前不限平假日，都能大啖「品田牧場」期間限定的轟炸海陸號雙人餐，套餐包含雙倍的黃金豬排、金線捲海老蝦、酥炸牡蠣和一整隻鮮味魷魚等，還能無限享用歡樂吧，雙人套餐價899元（10％服務費另計），讓親子加倍滿足。若想避開周末人擠人，把握5月底前平日時段，前往「陶板屋」消費2客套餐，就招待媽咪限定的葡萄柚鮮蝦沙拉1份，用美食向媽媽說句「媽咪！沙拉嘿柚！」。

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