華新法說會估不銹鋼三大事業Q2表現優於Q1 6日股價表現遜於大盤

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華新麗華第一季不銹鋼事業連續三季虧損，虧損金額隨首季調漲不銹鋼盤價而縮減，第一季EPS從去年同期0.56元降至0.22元，優於去年第四季0.08元。

華新總經理潘文虎3日法說會預告，第二季不銹鋼、電線電纜及資源三大事業，表現均優於第一季，不過市場並不捧場，6日股價雖上漲0.45元而以37.10元開出，隨後賣壓湧現而跌破平盤，表現遜於大盤。

華新第一季合併營業收入405.5億元、季減6％、年減20％；本業獲利4.87億元，認列投資華邦電虧損1.02億元、華新科獲利0.51億元，以及東元、瀚宇博及彩晶三家公司第一季合計配發股利5.08億元挹注，淨利歸屬母公司8.7億元，季增127％、年減58％，EPS為0.22元。

華新第一季不銹鋼營收占比從去年同期49％提升至57％；資源事業第一季營收占比從去年同期21％降至17％；電線電纜事業第一季營收占比維持去年同期23％，不銹鋼事業連續三季出現虧損。

華新總經理潘文虎在法說會指出，華新不銹鋼事業需求回溫，訂單能見度增加，價格亦逐步跟上；不銹鋼第二季整體表現將優於第一季。 資源事業因大陸不銹鋼市場需求增加，預計整體用鎳需求提升，鎳生鐵價格仍待觀察；冰鎳價格預期將隨著倫鎳價格回升；資源事業第二季表現將優於第一季。農曆年後，高科技與傳產建廠陸續啟動，房地產建案銷量回升，民間電力線纜市場需求趨升，台電強韌電網計畫持續出貨，電線電纜第二季表現預估優於第一季。