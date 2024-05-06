加雲聯網獲西門子頒發技術創新冠軍獎

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加雲聯網（ICP）擅長能源物聯網技術系統整合服務，從控制保護、通訊資安、軟體開發、盤體製造到施工維運統包，其中，台電為其主要客戶之一，目前正參與多項離岸風電、太陽能與儲能工程。加雲聯網總經理廖佑晟說，做為新能源時代的整合專家「每年都要進步一小步」。

加雲聯網深耕電力自動化、變電站自動化，業務領域也涉及儲能、充電樁、太陽能、離岸風電等再生能源產業；晚近，應用AI與最佳化技術，投入微電網、虛擬電廠、電力交易等能源物聯網技術開發，加雲聯網立竿見影、開物成務。

2025拼上興櫃 開放員工增資認股

去年加雲聯網營收近6億，在手訂單12億，今年開始拓展海外市場，預計有50%以上的業績成長。於此同時，加雲持續擴大技術人力陣容，廖佑晟說，股票上市對吸引人才、推展企業合作與海外布局相當重要。

加雲聯網揮軍杜拜開新局，全力協助擴展電網市場，力拼第二年開始獲利。加雲聯網總經理廖佑晟（左）與杜拜當地夥伴交流、探討中東地區能源轉型進程以及業務拓展、技術合作規劃。圖 / 加雲聯網提供

廖佑晟表示，今年將持續推動營運標準流程、優化內稽內控作業以及資訊安全，全面建立更完善制度，以符上市櫃規範，目標2025年上興櫃，2026年上市，股本預計將從目前的3.11億逐步增加到上市前的7億，並釋放15-20%讓優秀同仁認股。

國內佈局臻完善 揮軍杜拜開新局

2017成立，加雲至今7年，眼看國內佈局日臻完善，去年正式邁出海外經營第一步，宣布將在今年成立杜拜子公司，目前已招募完成熟悉在地市場的專業團隊，全力協助擴展電網市場，力拼第二年開始獲利。

對加雲聯網來說，杜拜分公司的籌備與創立，標誌著加雲在中東市場的戰略佈局邁入了新階段，廖佑晟補充說到，中東地區因為擁有豐富能源資源，是全球能源轉型重要戰略要地。加雲刻正攜手杜拜夥伴充分發揮各自優勢，協同推動中東地區能源轉型，助力客戶實現永續發展，目標與想法都跟國內並無二致。

廖佑晟強調，加雲過去7年在台灣累積了不少行業底蘊，目標就是要能為客戶提供一系列、全方位的能源數位轉型解決方案。始終堅持以客戶為中心，不斷創新，為客戶提供高品質、高效益的服務，並為全球能源轉型盡一份心力。

全球首獲 西門子技術創新冠軍獎

過去7年，加雲在西門子取得的合作信任也與日俱增。上個月加雲團隊再度踏足西門子總部，展開為期11天參訪行程。團隊成員不僅參與西門子專屬規劃課程，深入了解最新設備資訊，更以西門子Grid+經銷合作夥伴、台灣代表身分，共同參觀漢諾威工業展。

加雲聯網團隊前往德國西門子總部參與全球第一支SIEMENS grid+經銷夥伴聯合行銷影片拍攝。圖 / 加雲聯網提供

參與西門子在德國柏林舉辦的Global grid+ Summit 2024盛會，是德國行重頭戲。會中，由廖佑晟與峰會成員分享團隊實務經驗並參與討論，同時成為德國西門子總部頒發的全球首家「技術創新冠軍獎」(Tech Innovation Champion Award)得主。對加雲聯網，這項獎項得來不易，意義更不同，不只是「台灣唯一，更是全球唯一」，充分肯定加雲團隊在科技創新領域的卓越成就。