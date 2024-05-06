二次元神作「醬」臨！WcDonald’s「幻の麥當勞」登陸台灣

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近年全球掀起動漫風潮， 麥當勞LOGO 被翻轉為WcDonald’s，在動漫迷間蔚為話題。今年麥當勞決定攜手動漫圈最強卡司，帶領WcDonald’s「幻の麥當勞」走進現實，繼美國期間限定商品引爆全球熱潮後，台灣自5月8日至6月4日（或售完為止） 「幻の醬」蒜香酸辣醬正式降臨。「辣味鷄 塊」同步回歸，搭配WcDonald’s「幻の麥當勞」餐點包裝，標榜不用穿越也能在麥當勞享受道地異世界美味。

麥當勞更聯手曾與DC Comics漫畫公司合作的動漫插畫師Acky Bright，以及知名動畫製作公司Studio Pierrot精心製作四支短劇，全方位打造WcDonald’s「幻の麥當勞」多重宇宙。

WcDonald’s「幻の麥當勞」宇宙延攬曾與DC Comics漫畫公司合作的動漫插畫師Acky Bright，打造堪稱收藏品等級的限定款包裝。 圖／麥當勞提供

此外，自5月8日起至6月4日（或送完為止），凡於「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿350元，隨餐附贈「抖陣一起暖心杯套」乙個，2款超萌杯套包含「麥當勞叔叔與大鳥姊姊」、「奶昔大哥與漢堡神偷」，可愛又別緻的飲料提袋，是外出的潮流配件。

此次WcDonald’s「幻の麥當勞」宇宙也延攬動漫圈最強夥伴跨界合作，包括曾與DC Comics漫畫公司合作的動漫插畫師Acky Bright，以風格大膽強烈的黑白線條及細膩筆觸，操刀堪稱「收藏品」等級的限定款包裝，包括幻の醬包裝、鷄塊盒、薯條盒、紙袋及中杯冷飲杯，為消費者帶來視覺與味覺的雙重饗宴。

此外，知名動畫製作公司Studio Pierrot也聯手加入合作陣容，三方攜手為WcDonald’s「幻の麥當勞」打造四支風格各異的動漫短劇，包括「手刀爭奪」篇、「浪漫愛情」篇、「機甲保衛」篇、以及「奇幻冒險」篇，透過獨家的動漫角色，以及四種經典動漫風格與元素，演繹不一樣的麥當勞美食日常，讓消費者沉浸體驗WcDonald’s「幻の麥當勞」的多重宇宙，不僅滿足美食饕客的味蕾、更榮耀粉絲對動漫作品的喜愛。麥當勞更邀請品牌好友「momo購物」與「foodpanda」一同加入WcDonald’s「幻の麥當勞」宇宙！更多精彩內容請持續關注麥當勞FB官方粉絲團。

「幻の醬」蒜香酸辣醬由生薑、大蒜、醬油、辣椒等食材調製而成，鮮辣爽口的風味極具特色，搭配經典麥克鷄塊，號稱每一口都猶如動漫角色能量爆發的熱血滋味。「辣味麥克鷄塊」，外層麵衣多了來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，鷄肉則加入辣椒、白胡椒等辛辣料，一口咬下，內外交錯出充滿層次的辣感。