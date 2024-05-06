《商情》期金續疲；期銅漲近1.5%；BDI續揚近6%；小麥觸及一周高點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

時報-商情早報

1.數據不如預期，上周五紐約期金續疲。

2.LME：05/03期銅收9910.00美元/公噸，漲144.50美元。

3.NYMEX：6月輕質原油跌0.84美元，每桶為78.11美元。

4.西德州原油下跌0.94美元，每桶為79.65美元。

5.05/03BDI運費指數為1876.00。

6.SICOM：天然橡膠6月期貨RSS3下跌6.00美分。

7.NYCE：5月棉花漲2.44美分，每磅為77.36美分。

8.CBOT：5月黃豆粉漲9.40美元，每公噸為366.50美元。

9.05/03TRJ-CRB上漲1.77，為286.51。

10.05/03 SGX 62%鐵礦石報每公噸117.69美元，跌0.35美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-數據不如預期，上周五紐約期金續疲；儘管美國非農就業數據報告低於市場預期，隨著投資人獲利了結，加上地緣政治趨緩，削弱市場對黃金購買需求，同步令金價為連2日下跌；終場收盤報價，6月黃金跌1.00美元，報2308.60美元；7月白銀跌0.14美元；7月鉑金漲2.70美元；6月鈀金漲9.30美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走跌，期銅漲近1.5%；因美國公布就業數據顯示疲軟，影響美元指數下跌，加上修正過後的預測顯示，礦場受擾後供應將可能減少，致倫敦(LME)銅價反彈上揚。終場上周五指標期銅上漲144.5美元；期錫上漲1,013美元；期鎳上漲589美元；期鋅上漲17美元；期鋁上漲23.5美元；期鉛上漲35美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-上周五歐美原油期貨收跌，市場權衡美國就業數據遠低於預期，以及美聯儲推遲降息，亦影響需求；加上，OPEC+可能將減產期限延長至六月後，打壓油價進一步走跌，並創下三個月來最大單周跌幅，美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.84美元，報每桶78.11美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.71美元，報每桶82.96美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價支撐，上周五BDI指數續揚近6%；受益於多運輸鐵礦石之海岬型船運價，大幅增加近2500美元，以及多運輸煤炭及穀物之巴拿馬型船運價有望漲破17000美元的影響，令終場波羅的海乾散貨BDI指數續揚近6%；其中最新報價BDI指數上漲102點，收1876點，漲幅5.8%；BCI指數上漲301點，收2673點，漲幅12.7%；BPI指數上漲21點，收作1884點，漲幅1.1%；BSI指數下跌8點，收作1458點，跌幅0.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-供需暫趨平衡，上周五新加坡期膠漲跌互見；由於大多數中國買家尚未從勞動節假期後恢復工作，這可能會減少橡膠需求並平衡先前的短缺。加上近期主要生產國不利的天氣條件，令投資人對天膠供應中斷的擔憂揮之不去，令終場新加坡期膠續呈現漲跌互見走勢；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨，適逢憲法日假期休市；新加坡交易所SICOMRTS橡膠6月R20FOB期貨漲0.8%，報每公斤161.60美分、6月RSS3期貨跌2.7%，報每公斤220.70美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨，適逢勞動節連續假期休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨漲至1月下旬以來的最高價，隨後回吐漲幅，大豆價格觸及一個月高價，因被洪水擾亂了最大出口國巴西的收成，且疾病侵蝕了阿根廷的玉米作物；小麥期貨觸及一週高點，由於對全球最大小麥供應國俄羅斯乾旱天氣的擔憂再次升溫，終場5月小麥漲19.5美分， 5月玉米跌5美分，5月大豆漲11.75美分，5月黃豆油跌0.15美分，5月黃豆粉漲9.4美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元疲軟，上周五ICE棉花期貨回揚；係因美國就業數據不如市場預期，導致美元走軟，增加投資人以美元計價的棉花購買意願，加上廣泛的金融市場的樂觀情緒提振，同步令期棉終止連3日下跌，並漲逾3%；終場ICE美國交易所2號棉花5月棉漲3.26%，報每磅77.36美分。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-交投冷清，新交所鐵礦石下跌；因中國市場於5月1日至3日因勞動節連續假期休市，市場交投冷清，使得黑色金屬價格回調下跌，致新加坡鐵礦石期貨價格回落，但由於隨著中國房地產行業需求前景改善，則限制了鐵礦石價格跌幅。終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.23%，報每噸106.78美元；62%鐵礦石近月跌0.3%，報每噸117.69美元。(呂方維整理)(商品行情網)