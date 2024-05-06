叡揚C.ai神助攻 補足緯穎科技全民AI缺漏拼圖

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創立於2012年的緯穎科技，長年專注為雲端資料中心提供資訊基礎架構產品；透過直接與CSP（Cloud Service Provider）緊密合作，為這些客群提供契合所需的大規模運算與儲存能力、高速資料傳輸、軟硬體整合等方案，全面實踐工作負載最佳化、能源效率最佳化目標。

從5年前開始，緯穎積極推動數位轉型，其中蘊含三大支柱。一是「全面雲化」，不僅領先全台製造業導入SAP on Azure，更全力擁抱SaaS與PaaS，藉以增強市場布局敏捷性。二是「資料管線的梳理」，旨在打造能支持各項AI、大數據分析專案的資料即服務（Data as a Service）。三是「推動全員開發與全員AI」，為此公司自2019起舉辦內部黑客松，鼓勵同仁使用數位工具，形塑由下而上的End User Computing文化；以財務部門為例，幾乎全員都已淬鍊出嫻熟駕馭Python與Power BI的深厚軟體力。

「環顧全員開發藍圖，以往缺少兩個重要拼圖，」緯穎科技資訊暨數位技術數位創新發展處總監尤焙麟博士說，第一個拼圖是聊天機器人(chatbot)，因緯穎使用的低代碼（Low-code）工具為Power Platform，它不支援LINE、WhatsApp等社群媒體或即時通訊軟體。第二個拼圖源自緯穎工廠有著大量直接員工（DL），他們主要從事生產任務，不太需要操作ERP等應用系統，公司因而並未替DL購置Microsoft 365（簡稱M365）帳號，導致DL無法享用諸如Power Apps等十分好用的數位化成果。

為補強兩塊拼圖，緯穎積極評估第三方優質PaaS或SaaS服務，在過程中接觸到叡揚C.ai 聊天機器人對話服務平台，有鑑於它一來整合了完整框架，也易於以拖拉方式建構對話流程，二來叡揚同仁不管在Solution Day的產品介紹，乃至後續進入概念驗證（PoC）階段，皆展現勝過友商的熱情與企圖心，因而獲得緯穎青睞採用。

尤焙麟指出，先前他參觀高雄燈會，對主辦單位以LINE官方帳號整合預約報到、交通票證的巧思，著實倍感驚艷，因而萌生將LINE導入公司的念頭。譬如針對人資的便利服務，他希望日後不管活動報名、報到或事後問卷填寫，通通可透過LINE來執行。

緯穎科技形塑出由下而上的End User Computing文化。圖／叡揚提供

恰好在燈會過後2個月，他參加叡揚的年度Solution Day活動，在會中認識了C.ai這套產品，深覺它擅於簡化聊天機器人的開發，且無論是LINE或Teams上面的機器人，或緯頴預計提供給墨西哥廠員工、全球供應商的WebChat，C.ai皆能支援無虞；所以在會後力邀叡揚執行PoC，最終叡揚也在多個遴選標的中脫頴而出。’

深究C.ai雀屏中選的主因，除可有效補足前述提到的缺漏拼圖外，另有兩大加分優勢。首先在進行PoC的同時，生成式AI（GenAI）橫空出世，而公司也對這項新技術躍躍欲試；拜叡揚C.ai平台所賜，使緯穎能夠順暢連接RAG應用，打造出掛在Teams上的RAG對話機器人；換句話說，緯穎只需專注將參考資料轉變為向量資料，日後只要遇到問答時，就提取答案、再藉由C.ai幫忙傳遞到Teams上，便能發揮化繁為簡效益、省掉很多瑣碎工程。

其次緯頴推出供應商平台，意在讓供應商回覆交期、運輸、發票等狀態資訊，且一併回覆碳足跡調查。此時可利用生成式AI搭配C.ai，在供應商平台中佈建WebChat形式的AI數位客服，隨時為供應商解答疑難雜症，無需像傳統一樣配置三班客服人員替供應商解惑，節省可觀的人力與時間成本。

另值得一提，緯穎在導入C.ai過程，並未遇到難解或無解的問題，係因事前便觀看叡揚提供的教學影片，預先練就大部分的操作技能。偶爾碰到相對進階的習題，例如欲開發嵌鑲在LINE的上浮畫面，儘管不屬於標準教學文件或影片的範圍，但叡揚仍可適時提出解答，幫助緯穎突破障礙、順利完成上浮畫面的開發。

截至目前，緯穎已透過C.ai發展出多項讓員工有感的服務。首先關於人資應用，舉凡請假、申請加班、打卡補登乃至福利金申請，因為都可透過LINE輕鬆執行，有效避免遺漏或延宕，以致個個皆成為同仁讚譽有加的服務；再者包括活動報到、電子商品券派發等等，緯頴也巧妙運用Power Apps發送API至C.ai平台、再由C.ai立即推播，順勢化解Power Apps無法直通LINE的難題，亦為同仁營造前所未有的便利性，同樣獲得極高評價。

除人資應用外，如同前述包括聊天機器人串接生成式AI，及在供應商平台上開設AI數位客服，都能憑藉C.ai立下顯著功績。

論及過去因缺乏個人M365帳號、無緣使用Teams或Power Apps的台南工廠DL，自C.ai上線後，緯穎為他們建立LINE官方帳號，引導所有DL加入它，日後便可藉由C.ai居間串接，讓DL上線展開旅遊補助等各項申請，取代過往繁冗耗時的紙本作業，算是人資應用上重大突破。至於非人資應用方面，現今緯穎也正發想諸多產線運用之道，像是機台異常通知、檢修紀錄、產線巡檢等，任何需要留下操作紀錄且明確指向誰人所為的應用，皆可藉助C.ai孕育相關的機器人服務。