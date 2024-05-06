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在岸人民幣早盤升逾300基點 升破7.21元

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美國就業數據較預期差，市場對美國聯準會降息的預期重燃。美元走弱，人民幣呈強。在岸價（CNY）6日一度升破7.21元關口，高見7.2066元，升逾300基點。

人民幣兌美元在岸價早上10點左右最新報7.2170元，較上日下午4時30分收報7.2416元，升346基點或0.48％；較晚上11時30分最後成交價7.2422元，升352基點。

離岸價人民幣升破7.2元，高見7.1921元；最新報7.2145元。

官方6日開出的中間價報7.0994元，較上日報7.1063元，升69基點或0.1％。

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