《產業》紡拓會科專研發攜手供應鏈夥伴 搶攻歐盟新商機

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【時報記者任珮云台北報導】紡拓會在經濟部產業技術司支持下，科專研發成果整合跨域合作，攜手供應鏈體系合作夥伴，在德國法蘭克福texprocess國際紡織品及柔性材料縫製加工展中表現出色，近期雖然中國產能過剩議題持續討論，然而臺灣紡織業無畏中國產能過剩，以創新技術領軍，科技專案計畫跨域整合推廣國際，成功搶佔國際品牌與歐盟市場的關注，爭取新市場商機。首推功能性紡織品循環生態系統「Functional textiles circular ecosystem」的解決方案，以單一材質打造Garment to Garment綠色產業鏈全循環生態系，提高紡織廢棄物的回收再利用率，同時有效減少塑料對環境造成的影響。

紡拓會的科技專案研發成果推動以聚酯系全衣回收的永續全循環產業生態系，提供國際品牌的趨勢朝向單一材質易循環再利用的技術解決方案，包含rPET循環、TPEE熱熔膠研發、多種無縫機台應用，與功能性產品的開發，從布料、縫線、拉鍊、扣繩及膠材等副料均使用單一材質，讓整件衣服可以回收，整合高效率低耗能的製程設備，整個產業鏈從上游原料、中游設備機台、下游紡織終端產品串整起來，達到聚酯零廢、低碳永續、創新、耐用的循環系統。

本次跨領域產業整合展出的科專技術合作廠商，包括上游原料端的南亞(1303)、新光、力鵬(1447)，縫製貼合機械設備廠商新墊，彈性聚酯熱熔膠膜主力供應商華培、巨松，縫紉相關輔具廠商邑新、德富，服裝輔料商包含墾青、台灣百和(9938)，以及終端產品功能性成衣製造商湛珈、永迦等10家技術合作夥伴，解決過去成衣的組成多採用多元的異材質，造成回收困難與環境污染的難題，其展品均成功吸引業界與國際買主的目光，展現臺灣紡織產業體系業者合作的創新實力及紡拓會科專研發技術成果。

這項具有環保的紡織品循環生態系解決方案，在此國際展會引起業界和國際買主的熱烈洽詢及交流，展會現場發表多項技術亮點，成果亮眼吸睛，引起了廣泛關注與回響，「Functional textiles circular ecosystem」的永續低碳、環保創新為紡織產業鏈帶來了嶄新的解決方案，這項技術的應用潛力龐大，將在紡織產業中開創一個全新產業鏈循環，並為可持續發展做出重要貢獻。