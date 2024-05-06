這家銅箔基板廠切入GB200供應鏈 法人看好題材和獲利成長兼備

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聯茂（6213 TT）公布2024/4營收為22.93億元，略低於市場預期，惟2024年營運展望維持正向。

聯茂（6213 TT）公布2024/4營收為22.93億元，MOM +7.68%，YOY +18.86%，略低於市場預期；24Q2公司認為能有QOQ +10~20%的成長，主要是因為傳統伺服器有復甦跡象，且車用電子出貨維持強勁。

正向看待2024年營運展望，分述如下：

網通的部分，AI伺服器相關產品需求強勁，除了L40S和北美CSP合作的案子外，GB200亦有所斬獲，將於24Q4量產，為M6等級CCL主要供應商，預計出貨量是L40S的3~4倍以上，故AI相關佔整體營收比重從23Q4的5%，提升至2024年的10~15%。傳統伺服器的部分， 24Q2已有回溫跡象，訂單能見度達1~2個月，高於之前的1個月。

車用電子的部分，根據市場預估，2024年汽車銷售量維持YOY低個位數的成長。而汽車動力與安全要求規格不斷提升之下，電子化的程度亦同步增加，工研院預估2023年全球汽車電子市場規模達4,095億美元，2028年更上看9,158億美元，2020~2028年CAGR為17.58%，顯示整車對汽車板的需求將與日俱增。除此之外，聯茂亦不斷的增加市佔率，故2024年車用電子的營收YOY有雙位數以上的成長。

消費性電子的部分，聯茂看好Win10即將停止更新帶動筆電汰舊換新的需求，預計24H2會有不錯的成長性，且使用的CCL的材料也會升級，毛利率和ASP都有所提升。