星展銀行「亞太社會創新高峰會」 12國、133位講者激發社創新火花

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由星展銀行（台灣）共同策動，串聯政府、企業及社會力的「2024亞太社會創新高峰會」4日於南投縣埔里鎮國立暨南國際大學盛大登場。星展銀行（台灣）深信社會創新是實現永續發展的關鍵力量，已連續第七年支持響應「亞太社會創新高峰會」，盼透過峰會促進跨領域、跨國際的交流，讓社會在應對外部衝擊和內部發展時，能夠靈活調整，尋找改變的契機。

「2024亞太社會創新高峰會」以「韌性亞洲」為主題，凝聚各界力量共同探討社會創新對解決問題、帶來改變以及創造社會價值的重要性。本屆峰會主辦單位新故鄉文教基金會邀請了來自12個國家、共133位講者分享見解，並聚焦經濟、社會文化以及環境韌性等三大核心議題。此外，今年還首次將「信仰」納入社會創新討論，探索信仰如何在社會中扮演積極角色，帶來穩定與進步。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，社會創新是一種精神與方法，能以行動、計畫、政策和組織等多種形式呈現，核心在於解決社會問題。星展基金會自2014年成立十週年以來，一直積極支持影響力企業運用創新思維解決社會問題，至今在亞洲已投入超過4億新台幣，推動逾800項社會創新計畫，其中台灣企業更獲得超過六千萬新台幣的獎勵金。未來，星展更承諾將在10年內持續投入240億新台幣「照亮當下，點亮未來」，照顧弱勢族群日常所需，同時推動普惠金融，強化社會韌性。

亞太社會創新高峰會的總召集人——行政院政務委員林萬億表示，埔里曾經歷九二一大地震，在長期的復原與重建過程中展現韌性。此次高峰會選擇在埔里舉辦別具意義，值得與世界分享，也期待透過論壇集結各方力量，共同關心人類發展與地方議題，探討社會創新。

除了高峰會的一系列精彩議程，5月4日及5日兩天在暨南大學大草皮還將舉辦「韌」社會創新嘉年華，展現創生市集及案例，安排包括里山好物區、生態城鎮放送區、飲食文化饗樂區共83個攤位，並匯集超過70個精彩案例的「韌」社會創新展覽。同時，現場也將透過減塑工作坊與韌性故事短片競賽等多樣化活動形式，邀請民眾參與響應，共構韌性時代的創新樣貌。