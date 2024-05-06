中菲行4月營收年增15％ 看好電商、AI帶動Q3空運顯著增長

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國際物流業者中菲行（5609）今（6）日自結4月集團營收19.39億元，月減0.89％、年增15％，累計前4月營收73.88億元，年增5.5％。中菲行看好電商商品、人工智慧晶片和伺服器，持續帶動空運需求高漲，預計第三季空運市場將出現更顯著增長。

4月空運市場，除了中東危機影響從亞洲到歐洲的路線，全球市場基本上保持穩定狀態，然而電商商品、人工智慧晶片和伺服器的持續需求，持續帶動空運需求高漲，消費者需求正在反彈，預計今年第三季空運市場將出現更顯著的增長。

4月海運市場，雖然新貨櫃船交付量激增，市場仍能維持平衡，由於新貨櫃船在3月交付41艘船、增加26萬TEU（20呎櫃）的運力，4月交付2艘船、增加2萬TEU的運力，但閒置船隊的增幅不大，從3月的0.7％僅上升至0.9％，船公司將貨物轉運繞過好望角的調整，導致運輸時需要額外增加5～9％的艙位，有效解決運力過剩問題。

中菲行長期建立實體通路的競爭力發揮功效，同時致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，持續增加多家優質跨國客戶的業務，增裕營收、創造獲利。