金融股高股息還誘人嗎？專家：這家金控繼續買繼續存就對

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金融、金控股股利幾乎全部揭曉，由於中信金（2891）、華南金（2880）現金殖利率仍有5％左右，今（6）日吸引買盤搶進，早盤漲幅逾4％，帶領金融股全面走揚；金融股財經專家股海老牛表示，兆豐金（2886）信仰值還是非常高，繼續買繼續存就對，國票金（2889）目前股價還在「合理偏低」位階。

股海老牛長期持有金融股，他在節目上說過「我買金融股～全都是賺錢的！」老牛最近上了幾個節目分享目前對金融股看法表示，單以現金殖利率來看，目前仍有4％的金融股為華南金、玉山金（2884）、國票金、中信金、京城銀（2809）、華票（2820）。

台股25家金融股（金控股＋銀行股），目前已有24家公布股利，老牛指出，當時預估的股利數據，與最終公布的結果比較，玉山金、兆豐金、國票金3家出乎老牛意料之外。

玉山金連續配現金＋股票長達17年，揮別去年股利僅發現金0.19元、股票0.38元，今年直接拉高現金1.2元，高於近年表現，但股票只有0.2元、明顯低於平均水準。

老牛表示，由於玉山金屬於「有吃又有拿」的金融股，也就是長期配息又配股，以股本提升的角度來看，玉山金不僅獲利沒有被稀釋，每年EPS維持在1.4-1.7元左右水準。保留現金盈餘，改配股票股利，目的是有更多資金可以錢滾錢，不過缺點是當股本越趨膨脹，當獲利慢慢追不上股本膨脹速度，就有可能造成反效果。

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老牛觀察到玉山金近幾年配息以現金為主，股票確實越發越少的情況，當未來真的不再發股票時，就會考慮轉存其他金融股囉。

兆豐金連續配息23年、連續配股3年，近幾年配股與當時產險的防疫保單虧損有關。而今年配息1.5元、配股0.3元，合計1.8元則創下歷史新高，長期來看股價也不斷推升，加上官股有政府撐腰的特性，也是不少存股族熱愛的金融存股標的。

老牛表示，原本想說兆豐金今年已完成增資，帳上現金應該足夠多，所以今年預估不發股票股利，不過子公司兆豐產險進入防疫保單衝擊的收尾階段，近期辦理減資53.33億元、再辦私募現金增資45億元，動態調整股本變化，看來還是需要錢的。不用擔心啦！兆豐金的信仰值還是非常高，繼續買繼續存就對了。

國票金今年第一季EPS為0.18元，與去年同期相符，公司去年中斷連續13年配息的紀錄，跌破不少股民的眼鏡，其實就是與前年EPS僅0.41元，大幅下滑有關。