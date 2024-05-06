CoWoS輝達加持 「這檔」放量攻高 今年來飆漲66％

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AI熱潮席捲全球，全球四大雲端服務業者（CSP）展開伺服器軍備競賽，推升散熱需求，市場聚焦CoWoS先進封裝、液冷散熱技術，LED導線架廠一詮傳取得輝達B100均熱片訂單，今（6日）開盤跳空放量大漲，短短一小時左右就爆量5.4萬張，並一度亮燈漲停。

一詮跳空大漲，並一度亮燈漲停，截至發稿時間，上漲9.38％，暫報81.6元。量能方面，一詮開盤一小時左右就爆5.4萬張，較前一個交易日的2.9萬張快翻了一倍。一詮上周五（3日）同樣大漲，盤中跌深後走揚，終場收高，留下長下影線。

受惠高階均熱片傳出切入晶圓代工廠CoWoS供應鏈消息，一詮搭上AI題財順風車，若以今日開盤價77.9元計算，今年來累計漲幅已超過66％。

一詮最新公布2024年4月合併營收4.48億元，年增13.75％。

摩爾投顧分析師莊佳螢表示，一詮去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，不僅順利取得輝達B100均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，預計今年營收將迎來成長動能。

法人分析，一詮整體營運正式重返成長軌道，公司目前均熱片營收占比19％，可望通吃輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾等晶片大廠的大單，看好搭上AI趨勢能為公司帶來顯著的營運成長動能。

根據研調機構Grand View Research的預測，2030年全球資料中心散熱市場規模將達561億美元，2022～2030年CAGR高達17.1％，可見散熱市場商機相當龐大， 輝達對外宣布未來全新伺服器架構都將採用水冷散熱解決方案。