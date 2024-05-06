歐盟擴大查中國補貼產品 范德賴恩：將向習近平提公平競爭

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路透報導，歐盟將調查中國醫療設備進口到歐盟的情況，以確保市場有公平競爭及避免受到不當的干擾。

根據報導，歐盟也會調查中國企業在向歐盟出口，包括中國太陽能板及風電裝置等潔淨能源技術產品時，是否得到不公平的政府補貼，以致傾銷，令到歐盟業界處於不公平競爭。

正在訪問法國的中國國家主席習近平，稍後將和法國總統馬克宏、歐盟委員會主席范德賴恩舉行三邊會談。范德賴恩在會談前表示，將向習近平提出公平競爭。

范德賴恩在會談前的幾個小時說，「我們必須行動，確保競爭是公平的，不是扭曲的。」她還說之前曾對習近平「明確表示目前的市場准入不平衡不可持續，需要解決。」

范德賴恩重申歐盟立場說，「應該去除關係中的危險，而不是同中國脫鉤」，她表示，減少對中國供應商的依賴但不像美國那樣懲罰或封鎖重要領域的貿易流動。她強調，「我們一直十分清楚我們同中國的關係，是最複雜但也是最重要的關係之一。」

范德賴恩還強調了中國產能過剩的問題，以及這如何讓中國產品以歐盟公司無法競爭的過低價格進入歐盟。她說，「中國目前用大規模補貼製造由於自己弱內需而無法銷售的產品。這導致中國補貼的產品的過量提供，諸如電動車和鋼鐵，導致不公平貿易。」「歐洲無法接受可能導致歐洲去工業化的此類市場扭曲行為。」

范德賴恩說，她會「鼓勵中國政府短期內解決這些產能過剩，」表示歐盟會同其他「愈發受到中國市場扭曲影響的」富裕和新興經濟體合作。