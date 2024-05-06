《國際政治》以色列、哈瑪斯互轟 拉法成墳場

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】加薩走廊南部城市拉法（Rafah）附近遭到火箭彈襲擊並造成三名以色列士兵陣亡，哈瑪斯武裝側翼已出面宣稱為此負責。以色列隨後也發動空襲進行報復，巴勒斯坦衛生醫療部官員表示至少19人因而喪命。

哈瑪斯武裝側翼周日宣稱為進入加薩的Kerem Shalom口岸遭到襲擊負責，他們承認向該過境點附近的以色列軍事基地發射火箭，但沒有說明從何處發射。

以色列軍方表示，10枚炮彈從加薩南部的拉法射向該口岸地區，並造成三名以國士兵陣亡。該口岸目前已經關閉，裝載救援物資的卡車無法經由此地進入加薩走廊。

其他進入加薩的過境點仍然開放。

巴勒斯坦當局表示，在哈瑪斯發動襲擊後不久，以色列隨即對拉法發動空襲，周日這場襲擊造成當地至少19人喪命。

以色列軍方證實發動反擊，聲稱擊中哈瑪斯的炮彈發射器及附近的「軍事建築」。以軍表示，哈瑪斯向拉法口岸附近發動飛彈攻擊，清楚證明該恐怖組織有計劃地利用人道設施與場域，以及持續把加薩平民當作「人肉盾牌」。

這場加薩戰爭造成當地巴勒斯坦人流離失所，目前有超過一百萬名巴勒斯坦人在與埃及接壤的拉法避難。為了徹底剷除藏身於當地的哈瑪斯部隊，以色列持續推進對拉法發動地面戰的計畫，但由於支持巴勒斯坦人的學運遍地開花，以色列正面臨來自美國等盟邦日益升高的停火壓力。

在拉法爆發激烈衝突之際，以色列和哈瑪斯在開羅舉行的新一輪和談似乎又要破局，哈瑪斯重申以結束這場戰爭換取釋放人質，但以色列總理納坦雅胡也再度斷然拒絕，使雙方達成停火協議的前景仍然渺茫。