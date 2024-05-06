東北角5-8月活動不間斷 福隆這夏好玩了！

迎接夏日旅遊旺季的到來，東北角福隆的活動一波接一波，從5月到8月每月都有超精彩活動。第一大檔活動就是2024福隆國際沙雕藝術季，將於5月31日迎來「LINE FRIENDS夏日明星派對」主題展，福容大飯店福隆也趁勢推出超多住宿及餐飲優惠活動，「福粵樓」更特別推出全新菜單，主廚研發各式美食迎接食客，並推出響應減碳的環保住宿方案，入住還能省500元。

今年暑假，重頭戲除了5／31即將開展的福隆沙雕季外，由Skyline Film屋頂電影院舉辦的「Skyline Film By Sea福隆海灘電影院」第三年也將在6月底於福隆沙灘星光登場。而「2024福隆生活節」也從6月起至9月，推出一系列草地音樂會、文創市集以及自行車遊程體驗活動，今年度更加入了夜間星空導覽以及購物抽好禮等活動一系列的夏季活動，以及萬眾矚目的「貢寮國際海洋音樂祭」，也將在7月中旬於福隆海水浴場舉辦，從五月到八月滿滿的活動，整個夏天的福隆沙灘熱鬧滾滾。

今年春季福容大飯店福隆「福粵樓」推出了年度新菜單，主廚精心研發的新菜式「避風塘軟殼龍蝦」選用當季東北角直送的新鮮龍蝦，整隻龍蝦酥炸而成，表皮金黃酥脆，佐以豐富蒜末和豆酥，再淋上特製醬汁烹炒，蝦肉完美融合了醬汁的風味，同時也巧妙地保留了新鮮龍蝦的鮮甜，軟殼龍蝦免去剝殼的麻煩，可直接享用，深受好評，成為福粵樓今年的招牌菜品。其他精選美饌還包括福粵樓的招牌菜「漁夫飯」、經典菜式「三杯中卷」等，皆選用來自東北角當季海鮮如九孔鮑、干貝、鮮蝦、蛤蠣等。

「Hello Summer住宿專案」也正式上架，即日起至8月底，可以選擇雙人入住一泊二食或者是四人同行一泊一食，專案價8,499元起，專案還贈送休閒活動券，讓旅客在住宿期間選擇體驗夜訪沙蟹、DIY手作課程，或參與戶外活動如SUP、獨木舟等，豐富多元的行程安排，精彩暑假樂趣無窮。此外，福容大飯店福隆為推廣低碳旅遊，推出「地球保衛讚」環保住房活動，致力於實踐能源減碳、資源管理、社會責任等價值，不僅客房中不提供一次性備品，更鼓勵旅客搭乘大眾運輸工具前來，入住時，出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即享房價500元折扣優惠，並額外贈送環保餐盒一個，節能減碳的同時，更是提倡「惜食」等環保觀念，旅客不僅享受旅遊樂趣，更可以為環境與地球盡一份心力。