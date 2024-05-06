《國際政治》復活節不平靜 烏克蘭東部在炮火中度過

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周日適逢東正教的復活節，烏克蘭軍隊尋求休戰機會，烏東地區的民眾也湧入教堂，慶祝戰爭時期的第三個復活節。但是俄羅斯軍隊正在威脅東部地區的主要城市。

烏克蘭官員說，俄羅斯軍隊周日對第二大城、東北部的哈爾科夫市(Kharkiv)及其周邊地區發動了攻擊，至少一名婦女死亡，24人受傷。

哈爾科夫州的州長Oleh Syniehubov說，哈爾科夫市的Osnovyanskyi地區在夜間遭到無人機襲擊，造成6人受傷。而當天稍晚在市中心發生的空投炸彈，又有15人受傷。

哈爾科夫在過去幾周一直是頻繁受到攻擊的目標。俄羅斯稱，攻擊沒有針對民間地點，但是一些住宅區、學校和醫療機構則遭到襲擊。

一名88歲婦女在哈爾科夫東部Monachynivka村遭到炮擊時喪生，她的屍體是從一所房屋的廢墟中挖出來的。

烏克蘭東南部頓內茨克地區(Donetsk)的負責人Vadim Filashkin說，Pokrovsk鎮的攻擊，造成兩人死亡。頓內茨克是延緩俄羅斯在東部攻擊的關鍵地區。尤其是該區的Chasiv Yar，烏克蘭認為是俄羅斯下一個目標。目前基輔等待美國提供重要的軍事援助，以抵禦莫斯科的攻勢。

在週日稍早，總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的復活節致辭中呼籲烏克蘭人團結起來，為彼此和前線的士兵祈禱，並稱上帝「肩上扛著烏克蘭國旗」。

分析人士表示，如果Chasiv Yar淪陷，那麼頓內茨克工業區的其它城市Kostiantynivka市可能成為俄羅斯下一個目標。

Vadym Filashkin說，在過去24小時，該地區遭到19次砲火攻擊，造成至少兩人死亡。

俄羅斯國防部在週日表示，俄羅斯軍隊也從南部推進，佔領了頓內茨克的Ocheretyne村。但是烏克蘭方面沒有證實該消息。